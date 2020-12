Von Isabelle von Neumann-Cosel

Heidelberg. Geschenke, bei denen sich der Geber mitbeschenkt, sind zu Unrecht in Verruf geraten. Die Bücher, die man gerne selbst lesen möchte, die Karten fürs Konzert, das man selbst hören möchte… Sie könnten nämlich, wenn’s gut läuft, auch eine Win-Win-Gabe für Schenkenden und Beschenkten sein – und noch dazu etwas, das Gemeinsamkeit stiftet. Eintrittskarten fürs Theater könnten sogar drei Parteien zugutekommen, denn von einer gelungenen Aufführung profitieren Zuschauer und Akteure gleichermaßen.

Theatervorstellungen leben nicht nur von den Akteuren auf der Bühne, sondern auch von denen, die ihnen folgen, sich anregen, verzaubern oder verstimmen lassen – jedenfalls die Resonanz erzeugen, die jede Live-Aufführung einzigartig macht. Die aus der Pandemie-Not geborenen Theater-Streaming-Angebote lassen das Fehlen des gemeinsamen Resonanzraums Theater ja nur unisono schmerzlicher bewusst werden. Ein Bildschirm hat eben nur zwei Dimensionen und kann das Fehlen der Tiefe durch Kameratechnik nur notdürftig kaschieren.

Theater "analog" wirkt aus der Lockdown-Perspektive je nach Blickwinkel wie eine Mär aus ferner Vergangenheit oder wie eine schöngefärbte Zukunftsvision. Fast vergessen ist das kulturelle Menschenrecht, Publikum zu sein. So gestaltete sich für mich ein offizieller Probenbesuch beim Heidelberger UnterwegsTheater als ungewöhnliche Erfahrung: die einzige Zuschauerin einer Tanzaufführung zu sein - ausnahmsweise nicht als Kritikerin, sondern als auf eine Person kondensiertes Publikum.

Der Endprobe, die ich zu sehen bekam, werden bis auf unbestimmte Zeit keine öffentlichen Vorstellungen folgen – Corona hat die Theaterszene erneut fest im Würgegriff. So fühlte ich mich mehr denn je als stellvertretende Zuschauerin; ein vertrautes und doch herausforderndes Erlebnis: So laut und deutlich war der Schrei nach Nähe, den Choreografin Jai Gonzales in ihrem Stück "6 Meter" in bewegende Tanzbilder gebannt hat.

Sechs Meter sind die Distanz, die Tänzer und Tänzerinnen nach dem ersten Lockdown während des Trainings verordnet war – ein Unding für eine Disziplin, die wie keine andere Nähe und Abstand körperlich verhandelt. Das aus der absurden Lebenssituation entwickelte Tanzstück braucht keine Erklärungen. Ab dem 10. Januar wird es als Streaming-Angebot auf der Website des Theaters zur Verfügung stehen.

Mitten in den Probenbeginn platzte die Nachricht von der Absage der Anfang Februar geplanten Tanz-Biennale. Aber inzwischen ist klar: Es wird wieder ein Festival geben, eine Pandemieversion, angepasst an die unterschiedlichen Gegebenheiten des UnterwegsTheaters und der Städtischen Bühne: Von 8. bis 18. April ist in der Hebelhalle Tanz vom Feinsten angekündigt, geplant mit dem Hygienekonzept, das bereits während des Lockdowns galt. Der Vorverkauf des knappen Kartenkontingents hat bereits begonnen.

Es ist ein magischer Moment, wenn das Licht im Zuschauerraum ausgeht und es für eine kleine Weile dunkel bleibt: Zeit, sich zu sammeln, Zeit, den eigenen Gedankenfluss zu stoppen und Augen und Ohren zu öffnen; Zeit, der inneren Spannung Raum zu geben: Vielleicht geschieht hier und jetzt ein kleines Theaterwunder, von dem man keine einzige Sekunde verpassen will. Auch nach dem Besuch von über 1000 Tanzaufführungen hat dieser magische Moment für mich nichts von seinem Zauber verloren.

Info: Das Tanzstück "6 Meter" sehen Sie ab dem 10. Januar hier im Stream.