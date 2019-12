Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Wenn Dichter über Dichter schreiben, dann sagt das über den Porträtierten mindestens genauso viel aus wie über den Porträtisten. Das ist auch im Fall des Heidelberger Schriftstellers Michael Buselmeier so, der im Sommer 2018 zur Feier des 150. Geburtstags von Stefan George eine Festansprache über den Poeten mit der elitären Aura hielt. Ort des Geschehens war die Neuen Universität in Heidelberg.

Jetzt kann man Buselmeiers so klaren wie fundierten Gedankengänge auch in gedruckter Form folgen – in der kleinen, aber edel anmutenden Broschüre "Man macht alles nur mit Fanatismus! – Anmerkungen zum Freundeskreis Stefan Georges in und um Heidelberg", erschienen im Verlag Ulrich Keicher.

Die Fadenheftung und der ansprechende Satzspiegel verleihen der schmalen Publikation etwas Nobles – also durchaus passend zu George, der von seinen Jüngern als "Meister" verehrt wurde. Das Männerbündische dieses Geniekults und das autoritäre Gehabe widern Buselmeier zwar an, zugleich zeigt er sich aber auch empfänglich für die poetische Magie des Dichters: "Georges Werk lässt keinen wahren Leser kalt", stellt Buselmeier fest.

Selbst die Begeisterung für alles Große und die Suche nach einer neuen Spiritualität kann er nachvollziehen, weil diese Haltung wie ein "Faustschlag ins moralisierende Zeitgeistgeschwätz" wirke: "Georges Dichtung, die Strenge seiner Sprache, die Härte seiner Verse und Strophen, ihr häufig spröder, kompromissloser Tonfall stellt, jedenfalls in meinen Augen, die radikale Antithese der Poesie gegenüber dem opportunistischen Gerede der Politik und dem penetranten Mediengeschwätz dar."

Dass Georges Hang zum Heroischen nach dem Tod des Dichters von den Nationalsozialisten instrumentalisiert wurde, verschweigt Buselmeier nicht. Er beruft sich dabei auf Theodor W. Adorno, der am geistigen Führertum des Dichters kein gutes Haar ließ.

Mit seinen Gedanken über Karl Wolfskehl, Friedrich Gundolf, den Brüdern Stauffenberg oder dem ephebenhaften George-Schwarm Percy Gotheim widmet sich Buselmeier ausführlich den Anhängern des Dichters. Aber auch die Nachwirkungen im homoerotisch geprägten Kreis um Wolfgang Frommel und dessen (bis 2008 fortgeführten) Amsterdamer Exilzeitschrift "Castrum Peregrini" interessieren den Essayisten.

Die wohl persönlichste Passage gilt dem Haus am Heidelberger Schlossberg 49, wo der Schüler Buselmeier Mitte der 1950er Jahre im Dunstkreis der "damals uralten Julia Neuer", einst Vermieterin Georges, seine "Initiation in die Geisteswelt der Literatur" erfuhr. Das titelgebende Zitat "Man macht alles nur mit Fanatismus!" soll George als Besucher auf Stift Neuburg zu dessen einstigem Besitzer Alexander von Bernus gesagt haben. Es wirkt wie eine Formel für das gesamte literarische Schaffen Georges.

Info: Michael Buselmeier: "Man macht alles nur mit Fanatismus! – Anmerkungen zum Freundeskreis Stefan Georges in und um Heidelberg". Verlag Ulrich Keicher, Warmbronn 2019. 34 Seiten, 12 Euro.