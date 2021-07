Heidelberg. (voe) Geht der Trend wieder zurück zu großen literarischen Stoffen? Fast hat es so den Anschein, wenn man auf die Projekte der Schauspiel-Sparte blickt. Nur eine Stückentwicklung ist dabei, aber auch die klingt vielversprechend.

Molières "Tartuffe": Heidelbergs Intendant Holger Schultze hat bereits mit den Proben für diese 1664 uraufgeführte Komödie über Bigotterie, Scheinheiligkeit, Lug und Trug begonnen. Schultze legt dabei viel Wert auf die Sprache. Die Premiere steigt am 11. September.

Erich Kästners kritisch-satirischer Gesellschaftsroman "Fabian" über die explosive Stimmung Anfang der 1930er Jahre folgt am 8. Oktober in der Inszenierung der Oberspielleiterin Brit Bartkowiak. Sie möchte die beunruhigenden Parallelen totalitärer Strukturen zur Gegenwart herausarbeiten.

Dietmar Daths "Restworld" führt die Zuschauer aus der Zukunft zurück ins Heute. In diesem Stück erinnern sich die Cowboy-Roboter eines Freizeitparks am Rande des verwüsteten Heidelbergs an die verschwundene Menschheit. Als Ausgangsmaterial dienen Motive des Films "Westworld" von Michael Crichton (1973) und die gleichnamige Fernsehserie von 2016. Uraufführung am 15. Oktober.

Daniel Kehlmanns Bestseller "Tyll" folgt am 3. Dezember. Diese Romanadaption handelt vom Dreißigjährigen Krieg, den Folgen der Pest und den Bezügen zur Gegenwart. Gleich drei Regieabsolventen aus der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst bringen diesen gewaltigen Stoff auf die Bühne: Maxime Mourot, Leo Schenkel und Andreas Weinmann.

Bertolt Brechts "Mutter Courage" spielt ebenfalls im Dreißigjährigen Krieg. Die Titelfigur verteidigt ihn, weil die kämpfende Soldateska und deren Tross ihre Geschäftsgrundlage bildet. Die Premiere ist am 10. Dezember geplant, die Regie übernimmt Markus Dietz.