Von Marion Gottlob

Heidelberg. Wer ist das? Während die Zuschauer im Alten Saal des Theaters Heidelberg ihre Plätze einnehmen, hockt ein moderner Orpheus nahe am Bühnenrand vor dem Laptop und klickte sich durch die Love-Songs der vergangenen Jahrzehnte: "Die Liebe ist ein seltsames Spiel." Kurz darauf vertieft er sich in eine eigene Komposition: "Eurydike, was wäre ich ohne sie!" Die Geliebte will ihn tatsächlich umgarnen. Keine Chance, Orpheus ist in den Rausch der eigenen Kreativität und den Traum vom Ruhm vernarrt. Und Amor? Amor macht sich einen Spaß aus dem Missklang zwischen Mann und Frau und feuert den Sänger an: "Großartig!"

Willkommen! In einer Zeit von Sorge und Angst zeigte das Theater die Uraufführung "Orpheus. Ohne Angst" mit Musik von Christoph Willibald Gluck und Claudio Monteverdi. Erstmals entwickelten die Sparten Musiktheater, Tanz und Junges Theater eine gemeinsame Produktion. Ein uneingeschränktes Lob für das Experiment: Es ist ein Miteinander entstanden – mit viel Gefühl, doch ohne Kitsch. Die Collage ist für Jugendliche ab zwölf Jahren gedacht, kann aber auch Erwachsenen empfohlen werden.

Zurück zu Orpheus: Merit Eiermann gibt in der Hosenrolle einen androgynen Orpheus – wirklich klasse. Über der Sehnsucht nach dem "großen Ruhm" vergießt Orpheus an seinem Laptop die "große Liebe", obwohl er sie so gekonnt besingen kann. Tänzerin Maria Haro Martin ist eine wunderbare Eurydike, die ihren Gefühlen zu Orpheus ausgeliefert ist: Im Grunde hat sie Orpheus schon verloren, noch bevor sie in den Tod tanzt. Dritte im Bunde ist Schauspielerin Magdalena Wabitsch als Amor mit vielen Facetten – Hut ab! Sie ist es, die nach dem Tod von Eurydike cool das Signal gibt: "Zeit für einen Trauermarsch."

Wie kann man heutzutage eine Reise in den Tod darstellen? Erst einmal ist Orpheus zornig: "Gib sie mir zurück, verfluchtes Schicksal." Mit Wut kommt er nicht weit. Amor weist ihm den Weg: "Sag es mir, ob du bereit bist für eine so schwere Prüfung." Amor als Teufel sitzt der Schalk im Nacken, denn er kennt die Bedingungen: Solange das Paar im Hades weilt, soll Orpheus die Geliebte weder anblicken noch ansprechen "Sonst stirbt sie noch einmal und für immer."

Orpheus macht sich erst einmal auf den Weg und gelangt zur "Insel der Seligen"! Es ist eine Insel aus Vor-Corona-Zeiten, als Yoga-Atem-Übungen in Gruppen möglich waren. Amor in der Rolle der Insel-Hüterin geht dennoch Corona-konform auf Abstand: "Wir atmen Freude ein, wir atmen aus, alle Ängste verfliegen." Orpheus lässt sich einlullen und verpasst erneut die Liebe. Zur rechten Zeit setzt er sich jedoch in einem Pas de Deux mit der Amor-Teufel-Hüterin gegen ein Pseudo-Glück zur Wehr. Ein Mut-Macher aus dem Off: "Eurydike ist dir gegeben, strahlend schön, wie neu geboren."

Es kommt, wie es kommen muss: Eurydike kann sich nicht aus der Starre des Todes lösen. Ein bewundernswerter Tanz! Sie bleibt im Jenseits: "Killing me softly with his song." Doch erneut besingt Orpheus seine Liebe. Dieses Mal schielt er nicht nach Ruhm: "Ich bin allein auf der Welt." Amor wird zum Zulieferer von bösen Gedanken: "Du hast dich gehen lassen." Ein großer Moment. Als Orpheus den Freitod wählen will, hat Amor ein Einsehen. Eurydike darf in die Welt der Lebenden zurückkehren.

Die Musiker Lömsch Lehmann mit Klarinette und Saxofon und Domenico Milone am Cello unter der Leitung von Michael Emanuel Bauer am Klavier haben hinter den Kulissen eng zusammen gearbeitet, genau wie Natascha Kalmbach (Regie) und Jacqueline Trapp (Choreografie). Für das Bühnenbild mit sparsamen Akzenten war Annette Wolf verantwortlich. Mit Achtsamkeit und Charme ist es gelungen, das Orpheus-Motiv in eine Welt mit Beziehungsfragen, Internet und Selbstmord-Gedanken zu übersetzen. Intendant Holger Schultze: "Ein Abschluss vor dem furchtbaren November-Monat. Wenn wir alle brav sind, sehen wir uns im Dezember wieder."