Von Jutta Schneider

Heidelberg. Ein echtes "Highlight" in Heidelberg bietet derzeit das Museum Prinzhorn mit einer Ausstellung, die allerdings nur zehn Tage lang präsentiert werden kann. Die Exponate sind Ergebnis des Kunstwettbewerbs "so gesehen" anlässlich des Landespsychiatrietages. Ursprünglich initiiert von der Diakonie Baden-Württemberg wird er alle drei Jahre, inzwischen zum fünften Mal, ausgeschrieben und bietet vielfältige bildnerische Kreativität von Menschen mit Psychiatrieerfahrung. Heidelberg ist die vierte von etwa einem Dutzend Stationen im Land, durch das die Wanderausstellung noch bis Ende 2022 tourt.

Alle Teilnehmenden aus Baden-Württemberg konnten jeweils zwei Werke aus den letzten drei Jahren auf Papier einreichen, wie z. B. Zeichnungen, Druckgrafiken, Collagen oder auch Fotografien. Nachdem im Oktober 2020 die Ausschreibung erfolgt war, beteiligten sich mehr als 300 Personen mit 542 Arbeiten in unterschiedlichen Techniken. Eine zehnköpfige Jury – darunter Dr. Thomas Röske, Leiter der Prinzhorn-Sammlung – wählte für die Ausstellung 50 Bilder aus; zehn davon wurden mit Geld- oder Sachpreisen prämiert. Der Titel "so gesehen" steht für den individuellen Blick von Kunstschaffenden und Betrachterinnen und Betrachtern auf die ausgewählten Werke.

So heterogen die Exponate, so unterschiedlich sind deren Schöpferinnen und Schöpfer aus nahezu allen Altersgruppen. Die meisten von ihnen nehmen üblicherweise nicht an Kunstwettbewerben teil und arbeiten häufig in "offenen Ateliers", geleitet z. B. von der Lebenshilfe oder auch einzelnen Kunstschaffenden. Einige wurden durch Selbsthilfegruppen ins Leben gerufen, um anzuregen, eigensinnige Kunstwerke zu schaffen. Die Dichte solcher künstlerischen Werkstätten ist in Deutschland, verglichen mit dem europäischen Ausland "unübertroffen hoch", so Thomas Röske.

Akademisch ausgebildete Künstlerinnen und Künstler finden sich zwar nicht in der aktuellen Ausstellung, aber die Qualität einiger der gezeigten Werke ist bemerkenswert. Die Motive sind vorwiegend gegenständlich: Porträts, Tiere, Architektur. Aber es findet sich auch Abstraktes, wie das prämierte titellose Bild von Rolf Waldvogel, das auf den ersten Blick in seiner formatfüllenden Kleinteiligkeit an Stoff- oder Tapetenentwürfe eines Josef Hofmann in Wien um 1900 erinnert. Aber Achtung: Es gibt auch Unterbrechungen im Rapport.

Der Flötist Ekkehard Schobert wurde bei einer Kunsttherapie inspiriert. Er schuf einen bildgewordenen musikalischen Klang von großer Dynamik, für den er einen der drei ersten Preise erhielt. Armin Pangerl dagegen arbeitet mit viel Text, den er mit Bildmotiven kombiniert, wie wir es von vielen Zeichnungen der Prinzhorn-Sammlung kennen. Wer genau hinsieht, findet den Satz "S‘ Amt isch lischdig". Josef Wicker hielt in leuchtender Farbkraft eine Eule fest.

Auch auf die Corona-Pandemie wird Bezug genommen in der Zeichnung "Perspektiven" von Dieter Reck. Und dann ist da noch ein etwas eigenwilliges Porträt von Angela Merkel, gezeichnet von Inge Weiss. Leider kann an dieser Stelle nur auf wenige der Kunstwerke eingegangen werden. Da die begrenzten finanziellen Mittel für die Ausstellung keinen Katalog ermöglichten, sollten Interessierte schleunigst hingehen.

Info: "So gesehen", Sammlung Prinzhorn, Voßstr. 2., bis 20. Februar, Dienstag bis Sonntag 11-17 Uhr, Mittwoch 11-20 Uhr, Montag geschlossen. Der Eintritt ist frei. Es gilt die 2G-Regelung.