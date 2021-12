Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Es hätte so schön sein können. Bei diesem Gedanken erwischt man sich spätestens, nachdem man sich durch die Hälfte dieses Romans gekämpft hat. Denn die Grundidee – während einer stürmischen Winternacht treffen in einer Waldhütte ein junger Ausreißer und ein alter Abenteurer aufeinander – hat zweifellos ihren Reiz. Nun stammt "Die Begegnung" aber nicht aus der Feder von Jack London oder Ernest Hemingway. Nein, Jochen Schweizer hat dieses Buchprojekt verwirklicht. Genau, der Jochen Schweizer – in Heidelberg aufgewachsener Absolvent des Willy-Hellpach-Wirtschaftsgymnasiums. Extremsportler, Gründer und "Erlebnisexperte".

Tatsächlich kann man sich gut vorstellen, wie der 65 Jahre alte Unternehmer Zitate aus seinem Romandebüt in den nächsten Motivationsvortrag einbaut. "Schnitze das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist", könnte er zum Beispiel sagen und sein Publikum durch die Naturhornbrille fixieren. "Die Frage ist nur: Was ist das genau für ein Holz?" Ja, das wäre natürlich eine spannende Frage. Aber der Romanautor Jochen Schweizer hält sich nicht gerne im Ungewissen auf, er gibt lieber Antworten.

Jüngst verriet der ehemalige Stuntman in einem Interview mit "Focus-Online", dass er sich zunächst 120 Erkenntnisse notiert habe, die er unbedingt weitergeben wollte. Auf Grundlage dieses Thesenpapiers schrieb Schweizer dann seinen Roman. Führt man sich vor Augen, dass "Die Begegnung" aus gerade mal 238 Seiten besteht, kann man erahnen, wie sehr diese von Ratschlägen strotzen. Zumeist sind es erfahrene Recken, die ihre Weisheit an junge Rebellen weitergeben dürfen. Diese wiederum zeigen sich dafür erstaunlich dankbar. Doch der Reihe nach.

Zunächst begegnen wir Sverir. Der Einzelgänger kommt aus zerrütteten Familienverhältnissen, lernt zu seinem Glück aber den Unternehmer Olaf Olafson kennen. Er fördert den Jungen und bringt ihm bei, seine Energie auf dem Kajak in sinnvolle Bahnen zu lenken. Sverirs Rastlosigkeit kann aber selbst Olafson nicht stillen. Während einer persönlichen Krise nimmt der Junge Reißaus und flieht in die Wildnis des Nordens.

In einer besonders unwirtlichen Winternacht trifft er dort auf den 95 Jahre alten Hakon, der ihm Obdach gewährt. Nicht nur das: Der Alte fühlt sich berufen, dem Jugendlichen seine Lebensgeschichte zu erzählen. Dabei stellt sich heraus: Hakon und Sverir sind sich ziemlich ähnlich. Beide hatten eine schwere Kindheit und fühlen sich eher mit der Natur als den Menschen ihrer Umgebung verbunden. Und beide stellen sich gerne der Gefahr. Trotzdem hat Hakon Sverir natürlich einige Jahrzehnte Lebenserfahrung voraus. Und so hämmert er dem Jungen ein, was er alles weiß.

Eigentlich unnötig, denn Sverir wirkt bereits erstaunlich reflektiert. Auf einen Wutausbruch seiner Mutter reagiert er zu Beginn des Buchs zum Beispiel in dem Wissen, dass dieser ja nur der familiären Perspektivlosigkeit geschuldet sei: "Auch wenn Sverir noch jung war, verstand er instinktiv, dass seine Mutter es nicht böse mit ihm meinte. Dass ihre Wut in Wahrheit seinem Vater galt. Dass ihr Zorn nur ein Ventil für die Verzweiflung war, die sich in ihr angestaut hatte."

Der ach so wilde Teenager, der gleichzeitig wie sein eigener Therapeut klingt, ist nicht die einzige Unstimmigkeit in diesem Buch. Weil sie Norweger sind, lässt Schweizer seine Protagonisten zum Beispiel "Hytte" statt "Hütte" sagen. Wenn es aber um eine Hafenschenke aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geht, fällt ihm dafür kein anderes Wort als "Bar" ein. Das Gefühl, dass der Autor sein Erstlingswerk allzu enthusiastisch in die MacBook-Tastatur gehämmert hat, beschleicht einen immer wieder. Wie lässt sich sonst erklären, dass Sverirs Gedanken im identischen Jargon formuliert sind wie die seines fast 80 Jahre älteren Gegenparts? Wenn Hakon rückblickend im schönsten Business-Denglisch berichtet, dass ihn sein Kumpel Ansgar sportlich "auf ein neues Level" gebracht habe, nimmt das abstruse Ausmaße an.

Nun könnte man diese formellen Makel ausblenden, wenn Schweizer tatsächlich große Erkenntnisse mitzuteilen hätte. Aber leider klingt sein Hakon nicht viel anders als die Coaches, Pick-Up-Artists und Ted-Talker, die einen im Internet volllabern: "Sei stärker als deine stärkste Ausrede!" "Begib dich in die Unsicherheit, nur dort wartet die Chance!" Fast rechnet man damit, dass der 95-Jährige Probleme als "dornige Chancen" beschreibt, wie FDP-Chef Christian Lindner das einst zu Abi-Zeiten getan hat.

In Summe wirkt das alles ziemlich ermüdend. Eine Ahnung von Spannung kommt erst auf, als Hakon die entbehrungsreiche Nordpol-Umrundung schildert, zu der er als junger Mann aufgebrochen war. Aber selbst die Erzählungen vom Kampf gegen Kälte, Einsamkeit und Eisbären fesseln nicht wirklich. Immerhin gesteht der Autor seinem sonst so wikingerhaften Helden im Anschluss an die Expedition eine Art Burn-out zu. Aber Jochen Schweizer wäre nicht Jochen Schweizer, wenn sich der Protagonist nicht mit reiner Willenskraft aus diesem Tief befreien würde. Und so boxt sich Hakon als findiger Unternehmer an die Spitze der gesellschaftlichen Hierarchie vor.

Spätestens jetzt sollte klar sein: Dieses Buch mag von einem Baden-Württemberger geschrieben sein und in Norwegen spielen. In seinem hartnäckigen Glauben an Fortschritt durch Individualismus ist es aber vor allem eins: zutiefst amerikanisch.

Info: Jochen Schweizer: "Die Begegnung". Knaur, 2021, 238 Seiten, 18 Euro.