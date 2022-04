Heidelberg. (RNZ) Was heißt es, Frau zu sein? Das ist eines der Themen beim 39. Heidelberger Stückemarkt. Die Eröffnung mit "Maria Magda" am Freitag ist bereits ausverkauft. Doch es gibt darüber hinaus noch viele andere interessante Facetten des Menschseins auf und jenseits der Bühne zu entdecken.

Beim renommierten Festival werden zehn Tage lang Theaterautoren und Regisseure ihre neuesten Stücke und Inszenierungen vorstellen. Sibylle Berg ist mit "In den Gärten oder Lysistrata Teil 2" vom Düsseldorfer Schauspielhaus am Sonntag, 1. Mai, vertreten. Thomas Melles "Ode" vom Schauspiel Köln wird am Mittwoch, 4. Mai gezeigt. Gesine Schmidts "Who Cares – Können Roboter pflegen?" von den Münchner Kammerspielen wird am Freitag, 6. Mai, aufgeführt. Beim 39. Stückemarkt spielen Geschlechterrollen und ihre Weiterentwicklung eine wichtige Rolle. Darum geht es auch beim Theaterfilm "Dark Room revisited"., der sich mit den Themen Sexualität und Übersinnlichkeit auseinandersetzt, zu sehen am Dienstag, 3. Mai, um 20.30 Uhr im Marguerre-Saal. In dem von Paul Spittler am Berliner Maxim-Gorki-Theater produzierten Stück laden Geister einen Menschen in ihren utopischen Darkroom ein, in der Körper und Geist untrennbar miteinander verstrickt sind. In einer persönlichen, doku-fiktionalen Rückblende erlebt das Publikum die Reise der eingeladenen Person zum Eingang in die "queere Zukunft".