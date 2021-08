Begeistert in Heidelberg mit spektakulären Bewegungen: Chey Jurado ist ein Star der internationalen Hip-Hop-Szene. Foto: Günter Krämmer

Von Isabelle von Neumann-Cosel

Heidelberg. Sie ist extrem interessiert, und er will eigentlich auch – wenn nur die verflixten weißen Bälle nicht wären … Stefan Sing und Cristania Casadio zeigten in ihrem Duo "tangram" zur Eröffnung der Abschlussvorstellung der Heidelberger Tanzbiennale eine faszinierende Melange von Tanz, Theater und zeitgenössischem Zirkus. Artistisch, sexy und höchst witzig erzählten sie die Geschichte von Zweien, die nicht ohne und nicht mit einander können, weil die weißen Jonglierbälle immer wieder eine unwiderstehliche Attraktion bieten. Stefan Sing, ungekrönter Jonglierkönig – zusammen mit Künstlerkollegen aus ganz Europa hat er schon das Auftaktstück der Heidelberger Tanzbiennale bestritten – und Ausnahme-Tänzerin Cristina Casadio erfüllten im besten Sinn das Motto dieses Abends. "Extreme Bodies".

Im zweiten Teil zeigte der spanische Tänzer und Choreograf Joan Ferré Goméz eine sehr persönliche Arbeit, die er zusammen mit Tänzerin Erika Poletto während einer Residenz im Chorografischen Centrum Heidelberg 2020 erarbeitet hatte. "Go ask the river" stellt die Grundsatzfrage nach dem Fluss des Lebens und dem Verhältnis von Innenwelt und Außenwelt. Zu Beginn stürzen die Protagonisten regelrecht übereinander; später wird aus dem Fallen ein artistisches Miteinander-Rollen, ein Körperknäuel, das sich verheddert und langsam entwirrt. Stück für Stück entdecken die beiden eigene (Bewegungs-)wege.

Wohl die meisten Besucher angelockt hatte der Tänzer Chey Jurado, ein preisgekrönter Star der internationalen Hip-Hop-Szene. Längst ist der Urban Dance mit seinem spektakulären Bewegungsvokabular im zeitgenössischen Tanz salonfähig geworden. Der Weg von Chey Jurado ist dennoch ungewöhnlich: Raus aus den Battles und rauf auf die Theaterbühnen, in der Zusammenarbeit mit ganz unterschiedlichen zeitgenössischen Kompanien. Sein Solo "Aqua" hat er selbst choreografiert und spürt in dieser Performance den unterschiedlichen Zuständen und Stadien von Wasser nach: leise plätschernd, kraftvoll fließend, eruptiv ausbrechend. Die einschlägigen spektakulären Moves wirken dabei kein bisschen vorgeführt, sondern ergeben sich faszinierend organisch aus der Stärke des Wasser-Themas.

Bei den nächsten Olympischen Spielen 2024 in Paris ist Breaking zum ersten Mal als Sportdisziplin dabei. Nicht alle Fans sind über diese Entscheidung begeistert. Es bleibt abzuwarten, wie viel Kommerz die ursprüngliche Hip-Hop-Kultur aushält, ohne ihre eigenen Ideale zu verraten. Ein Cross-over in Richtung Theaterbühne erweitert diese Tanzform dagegen um einen unvoreingenommenen Bedeutungsraum. Gut, dass Ausnahmetalent Chey Jurado diesen Weg gewählt hat.

Dafür haben sich die Macher des Heidelberger UnterwegsTheaters, Bernhard Fauser und Jai Gonzales, auch eine Medaille verdient – in der Disziplin Hartnäckigkeit. Corona zum Trotz hat die Tanzbiennale in der Hebelhalle wie vorangekündigt live stattgefunden, nach zigfachen Terminänderungen und Anpassungen an veränderte Bedingungen. Das Publikum stimmte mit den Füßen ab – und kam.