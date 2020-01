Von Heribert Vogt

Heidelberg. "Ich wollt’, ich wär’ ein Fisch", sang Dieter Borchmeyer bei seiner Lesung aus Johann Wolfgang von Goethes "Italienischer Reise". Und wie ein Fisch im Wasser fühlte sich der Germanist offenbar bei der Darbietung der Tagebucheintragungen Goethes zu seinem Sizilien-Aufenthalt von März bis Mai 1787, der den paradiesischen Höhepunkt des klassischen Italo-Trips bildete.

Bei der Veranstaltung der Heidelberger Goethe-Gesellschaft mit dem Titel "Die Insel der seligen Phäaken" im Zimmertheater wandelte Borchmeyer souverän auf den Spuren des Weimarer Dichters auf der Insel Sizilien. Und dabei entfaltete sich ein wunderbares Zeitpanorama, in dem Goethe am Ende gar ein dramatischer Schiffbruch droht.

Schon bei der Überfahrt von Neapel nach Sizilien mit einem in Amerika gebauten Segelschiff herrscht starker Wellengang, und Goethe wird von der Seekrankheit geplagt: "Ich begab mich in meine Kammer, wählte die horizontale Lage …". Aber auch die hohen Wellen hinderten den Dichter nicht daran, über sein Schauspiel "Torquato Tasso" (1790) nachzudenken.

Dann wieder fühlte sich Goethe durch den Anblick von Delphinen zu dem Lied "Ich wollt’, ich wär’ ein Fisch" inspiriert. Hier zeigt sich ein Charakteristikum der gesamten Sizilien-Reise, nämlich das intensive Ineinanderfließen von Natur- und Landschaftsbeschreibungen, Reflexionen und poetologischen Überlegungen, vor allem auch von Antike und zeitgenössischer Lebenswirklichkeit.

In Palermo plätschert das Leben zunächst dahin. Goethe hat in der Stadt einen heiteren Austausch mit einem "klei-nen Handelsmann" über den widersinnigen Müll-Kreislauf auf der Straße. Er begegnet auch der Verehrung der Heiligen Rosalia, der Schutzpatronin von Palermo. Und in einem öffentlichen Garten, "dem wunderbarsten Ort von der Welt", kommt ihm die "Insel der seligen Phäaken" – die letzte Station in der "Odyssee" Homers – in den Sinn, sodass er sich davon vor Ort eine griechisch-lateinische Parallelausgabe kauft.

Dann wird der Ostersonntag festlich begangen, aber bald danach erreichen Goethe in der Bevölkerung noch die Ausläufer der Wirren der Halsbandaffäre am französischen Hof in den vorausgegangenen Jahren und die Turbulenzen um den in Palermo geborenen Okkultisten und Betrüger Alessandro Graf von Cagliostro. Daraufhin ist wieder Nachdenken über die "Odyssee" oder auch die "Urpflanze" angesagt, bevor Tage später der gefährliche Ätna besucht wird.

Jedoch im Amphitheater von Taormina ist Goethe von der herrlichen Lage begeistert: Es gebe "keinen besseren Kommentar zur ‚Odyssee‘ als diese lebendige Umgebung". Aber der Dichter fühlt sich auch zu eigener Produktion angeregt und ist schließlich "ganz beschäftigt" mit der Konzeption eines Bühnenstücks über Nausikaa, eine "viel umworbene Jungfrau" und Tochter des phäakischen Königs in der "Odyssee". Von solchen geistigen Höhen erfolgt alsbald der Absturz in die Abgründe der Natur. Denn die von einem Erdbeben zerstörte Stadt Messina gleicht einer Ruinenwüste. Der Katastrophe waren 12.000 Menschen zum Opfer gefallen.

"Großes Unheil" droht auch Goethe selbst bei der Rückfahrt von Sizilien mit einem "französischen Kauffahrer". Skyl-la und Charybdis werden passiert, und der Dichter muss erneut "die horizontale Stellung" einnehmen. Dann sorgt ausgerechnet eine Windstille für Gefahr, denn nun treibt eine Strömung das Schiff in die Richtung schroffer Felsen. Aber der große Weimaraner wahrt auch in dieser kritischen Lage die Contenance, und aufkommender Wind sorgt für eine glückliche Rückkehr nach Neapel.

Insgesamt eine gelungene Veranstaltung, in der die Konturen von Goethe, Odysseus und Borchmeyer verschwammen – wie diejenigen von Fischen im Wasser. Währenddessen sorgte der Musiker Johannes Vogt mit der Gitarre für stimmungsvolle Begleitung. Und Letizia Mancino, die Vorsitzende der Goethe-Gesellschaft, bezeugte – gewissermaßen als Stimme der Sizilianer – die "Zierlichkeit der italienischen Sprache", von der Goethe spricht.