Der Heidelberger Karlstorbahnhof in der Heidelberger Altstadt. Archivfoto: Hoppe

Heidelberg. (RNZ) Die Türen sind seit dem 13. März zu. Wann sie wieder öffnen, steht in den Sternen. Damit gibt sich das Kulturhaus Karlstorbahnhof aber nicht weiter zufrieden – und startet ein groß angelegtes Online-Programm. Ab sofort wird unter dem Motto "Es geht weiter” ein tägliches Kulturangebot ins Netz gestellt. Geschäftsführerin Cora Malik erklärt: "Unser Haus ist geschlossen, aber unser Kulturauftrag besteht weiterhin. Kultur ist gerade jetzt ein lebenswichtiger Teil der Gesellschaft, denn sie hilft uns bei der Verarbeitung des Geschehens und kann uns auch kleine Auszeiten in dieser Extremsituation geben. Wir möchten einen Teil dazu beitragen."

Matthias Paul liest Märchen. Foto: privat

> Stay Home Sessions: Immer sonntags gibt es schon seit einigen Wochen die Stay Home Sessions. Das Prinzip: Leute geben ein Hauskonzert mit den Instrumenten und technischen Mitteln, die sie zuhause zur Verfügung haben.

> Paules Märchenstunde: Der Schauspieler Matthias Paul ist vor allem als Leiter des Tikk-Theaters bekannt. Die Corona-Pause nutzt er, um von zuhause aus den einen oder anderen Märchenschatz mit dem Publikum zu teilen. Als Einstieg hat er sich den Märchenzyklus vom Wirtshaus im Spessart vorgenommen. Immer montags und freitags erscheint morgens eine neue Folge auf YouTube.

> Shared Reading: Seit 2018 sind auf Initiative des Karlstorbahnhofs Shared Reading-Lesegruppen entstanden. Menschen kommen zusammen, lesen gemeinsam eine Kurzgeschichte und ein Gedicht und kommen darüber ins Gespräch. Jetzt erkundet das Leseformat den digitalen Raum. Ab dem 21. April gibt es Shared Reading dienstags von 19 bis 20 Uhr per Videokonferenz. Voranmeldung bitte per E-Mail an heidelberg@shared-reading.de. Benötigt werden ein Computer mit Kamera und Mikrofon oder ein Smartphone mit Kopfhörern.

Connor O’Brien leitet den Choir Club. Foto: pr

> Choir Club mit Conor O’Brien: Jeden Monat öffnet der Karlstorbahnhof normalerweise den Klub-K mittwochs für alle, die gerne singen. Conor O’Brien ist Chorleiter und ein echter Experte für zeitlose Popmusik. Nun zeigt er jede Woche mittwochs in einem Video, wie die Harmonien von bekannten Songs funktionieren. Am heutigen Mittwoch ist der erste Termin.

> Mit besten Empfehlungen: Mitarbeiter, Künstler und Kooperationspartner des Karlstorbahnhofs präsentieren immer donnerstags einen Musik-, Buch- oder sonstigen Kulturtipp. Den Anfang macht Programmmacher Martin Müller morgen.

> Blank Radio hosted by Robayo: Die Reihe "Blank" versorgt die Region seit 2012 mit einem Clubkultur-Programm. Den Stillstand auf der Tanzfläche hat die Crew zum Anlass genommen, das "Blank Radio" wiederzubeleben, das zwischen 2013 und 2015 bei Radioaktiv auf Sendung ging. Ab sofort fügt DJ Robayo jeden Samstag elektronische Neuerscheinungen zu einem unterhaltsamen Mix zusammen.

Info: Alle Angebote mit entsprechenden Links gibt es hier