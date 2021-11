Von Jutta Schneider

Heidelberg. Ursprünglich wollten die Bühnenbildnerinnen und Bühnenbildner des Heidelberger Theaters ihre Modelle während des Corona-Lockdowns im Theaterfoyer präsentieren. Aber dann kam es ganz anders: Als Chefdramaturg Jürgen Popig auf der Suche nach Vitrinen mit Museumsdirektor Frieder Hepp telefonierte, wurde die Idee zu einer Kooperation mit dem Kurpfälzischen Museum geboren. Und so begaben sich Popig und Hepp zusammen mit Peer Rudolph, technischer Direktor des Theaters, und Museumsrestaurator Jochen Koch auf die Suche im Labyrinth des "Kurpfälzischen", um passende Standorte für die Modelle zu Inszenierungen der Spielzeiten 2015 bis 2021 zu finden.

In seiner launigen Begrüßungsrede im fast voll besetzten Großen Salon des Museums bezeichnete Hepp die Veranstaltung als "Revanche" für die Eröffnungsfeier im Theater zur "Frauenkörper"-Ausstellung und dankte dafür Theaterintendant Holger Schultze. Ihr gemeinsamer Chef, Bürgermeister Wolfgang Erichson, nahm dies zum Anlass, die Kulturinstitutionen der Stadt zur Zusammenarbeit zu ermutigen. Sie dürften im Zuge der derzeitigen Sparzwänge keinesfalls gegeneinander ausgespielt werden.

Holger Schultze plauderte als Regisseur "aus dem Nähkästchen" und verriet, dass Bühnenbildmodelle manchmal "ganz schrecklich" sein können: Wenn nämlich vom Bühnenbildner beim Versuch, den Stücktext mit Ästhetik und Form zu beflügeln, immer neue Versionen gebaut würden. Letztlich sei es aber ein "work in progress", das sich am Ende auf der Bühne zu etwas ganz Besonderem und Einzigartigem entwickle.

Peer Rudolph gab Einblicke in das "Seelenleben" eines Bühnenbildes. Schließlich basiere alles auf dem kindlichen Spieltrieb, bei dem Träume verarbeitet würden und der sich im Theater zum Glück erhalten habe. Bühnenbilderinnen und Bühnenbildner setzten mit den Modellen – meistens aus Holz im Maßstab 1:25 oder 1:50 – Luftschlösser um, die zum Spielen verführten. Damit die Kleinformate zum großen Bühnenbild werden können, müssen die Theaterhandwerker ran.

Die Materialbeschaffung kann mitunter schwierig sein. Beim Bühnenbild zu Shakespeares "Sommernachtstraum" musste zum Beispiel ausprobiert werden, wie lange sich rote Hosenträgerbänder dehnen lassen. Wer diese Inszenierung von Holger Schultze gesehen hat, konnte die geniale Umsetzung erleben. Rudolph schlug Führungen durch die Ausstellung vor, die in den Theaterwerkstätten enden – eine schöne Idee. Und was geschieht am Ende mit den Modellen? Sie landen – wie so manches Kinderspielzeug – in den Dachkammern ihrer Schöpfer.

Nicht so die neun Modelle von Martin Fischer, Annette Hachmann, Stefan Heinrichs, Ralf Käselau, Marcel Keller, Anne Neuser und Annette Wolf. Sie werden mit zeitlichem oder inhaltlichem Bezug auf die umgebenden Museumsexponate präsentiert. So steht das Modell für den "Sommernachtstraum" vor dem Porträt von Kurfürstin Elisabeth Stuart, deren Zeitgenosse Shakespeare war. Das Modell zu Mozarts "Don Giovanni" wird im ehemaligen Schlafzimmer des Palais Morass gezeigt und beflügelt die Fantasie...

Den Rahmen der Eröffnungsveranstaltung bildeten passenderweise zwei Arien aus "Don Giovanni", begleitet von Johannes Zimmermann am Cembalo: James Homann, der Original-Leporello der Heidelberger Inszenierung, sang die Registerarie und Ipca Ramanovic bot die Serenade des Giovanni "Deh, vieni alla finestra".

Info: Bis 6. Februar 2022 im Kurpfälzischen Museum der Stadt Heidelberg.