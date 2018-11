Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Eine seelenvolle Musik weist den Weg durch diesen ansonsten eher unterkühlten, etwas spröden Film. Drei Kulturbeauftragte reisen nach dem Krieg als Musik-Ethnologen durchs polnische Hinterland, um die traditionellen Lieder und Tänze der Bauern zu dokumentieren. Im schwarz-weißen Winter-Licht sieht das echt aus; und es klingt unverstellt, wenn Menschen mit zerfurchten Gesichtern über Liebesnöte singen. Später, 1949, fungieren die drei als Auswahlkommission bei der Gründung eines Musik-Instituts, das sich im sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat um die Förderung der "Volkskunst" bemüht.

Aus den talentierten Studenten wird der Pianist und Dirigent Wiktor (Tomasz Kot) zusammen mit seiner Kollegin Irena (Agata Kulesza) unter den wachsamen Augen des Apparatschiks Kaczmarek (Borys Szyc) ein Ensemble namens "Mazurek" formieren, das bald national und international konzertiert und Erfolge feiert. Bald auch werden die Orchesterleiter gezwungen, das traditionelle Repertoire mit ideologischem Lied- und Gedankengut zu mischen.

In Pawel Pawlikowskis neuem Film "Cold War - Der Breitengrad der Liebe" ist das Politische mit seinen Anpassungszwängen allerdings nur Folie für eine wechselvolle, den Zeitläufen unterworfene Liebesgeschichte zwischen dem steifen, stets schweigsamen Wiktor und der jungen, temperamentvollen Sängerin Zula (Joanna Kulig). Die Leidenschaft dieser angeblichen Amour fou wirkt allerdings relativ gefühlsarm und ist für den Zuschauer nicht nachvollziehbar.

Als sich Wiktor 1952 nach einem Gastspiel bei den Weltfestspielen der Jugend in Ost-Berlin in den Westen absetzt, geht Zula aus Angst vor einer ungewissen Zukunft nicht mit ihm. Die Auseinandersetzung mit der jeweiligen persönlichen Identität und künstlerischen Integrität wird auch bei späteren Begegnungen der beiden im thematischen Zentrum dieser unmöglichen Liebe stehen.

Pawel Pawlikowski erzählt deren Wechselfälle entlang von Zeiten und Orten und mit entsprechend großen Auslassungen über einen Zeitraum von 15 Jahren hinweg. Die zentralen Begegnungen der Liebenden in Paris, wo Wiktor in den 1950er Jahren als Jazzmusiker arbeitet, in Jugoslawien und schließlich in Polen fungieren dabei als gewichtige Teile, die für das nicht erzählte Ganze stehen sollen.

Doch was als Verdichtung gemeint ist, bleibt einfach nur unbestimmt: Die Figurenzeichnung wirkt blass, die unterstelle Geschichte wird nicht erzählt und unter der schönen filmischen Hülle verflüchtigen sich die Motive im Ahnungsvollen. Zwar soll sich nach dem Willen des vielfach ausgezeichneten polnischen Regisseurs dieses Unausgesprochene mit seinen Missverständnissen und Doppeldeutigkeiten in der Struktur des Films widerspiegeln, doch was von dieser Idee bleibt, ist ein Schwelgen in Stimmungen. Allenfalls die vielen schönen Lieder erzählen letztlich (auch) von jener Liebe, die uns der Film absichtlich und hauptsächlich verschweigt.

Info: Heidelberg, Kamera: täglich 16.15 Uhr und 21.15 Uhr.