Von Milan Chlumsky

Heidelberg. Hellwach, stets auf der Suche nach künstlerischen Ausdrucksformen, selbst als die Kräfte schwanden, und immer interessiert an den Werken von Künstlerkollegen, so kannte die Heidelberger Kunstszene die Bildhauerin Vera Scholz von Reitzenstein. Die 1924 in Oberschlesien geborene und 1933 in die Schweiz emigrierte Künstlerin hatte sich schon im Studium an der Kunstgewerbeschule AGS in Basel an Ausstellungen der Galerie d’Art Moderne und der Kunsthalle Basel beteiligt. Es folgten Aufträge im öffentlichen Raum, etwa in Basel.

Im Jahr 1965 zog Vera von Reitzenstein nach Heidelberg, mietete ein kleines Atelier in Handschuhsheim und nahm - als Mitglied der Heidelberger Künstlergruppe - an vielen Ausstellungen teil. Man bemerkte ihre feinen Marmor- und Sandsteinskulpturen mit ihren Formen, einfach und raffiniert, unter vielen anderen, etwa bei der Ausstellung 1997 im Heidelberger Schloss ("Zeitgleich"). 2004 zeigte sie in einer Ausstellung mit dem Heidelberger Radierer Gotthard Glitsch im Kurpfälzischen Museum ihre Skulpturen, die Stadt erwarb mehrere ihrer Arbeiten.

Als die Kräfte nicht mehr reichten, um Marmor zu bearbeiten, begann Vera von Reitzenstein, geometrische Formen auf Papier zu entwerfen, um daraus Modelle für Wandobjekte in einer Schreinerei anfertigen zu lassen. Sie hat diese unterschiedlichen Module auf immer neue Weise zusammengefügt und in verschiedenen Farben bemalt. Das Ergebnis war eine überzeugende Ausstellung in der Heidelberger Stadtbücherei zur Verleihung des Willibald-Kramm-Preises 2012.

Es war einer der letzten öffentlichen Auftritte dieser ungewöhnlichen Frau, die sich durch ihren sicheren Geschmack auszeichnete, stets kritisch auch gegenüber ihren eigenen Arbeiten war und immer ihre Meinung zu äußern wusste.

In den letzten sechs Jahren war es still um sie geworden. Vera von Reitzenstein ist, wie nun erst bekannt wurde, in der vorletzten Augustwoche verstorben.