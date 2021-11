Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Pink kam nicht infrage. Wenn Anna Baer sich an die Bilder zurückerinnert, die sie bis vor wenigen Jahren gemalt hat, tauchen blaue, grüne und gelbe Farbtöne vor ihrem inneren Auge auf. Tough wollte sie rüberkommen, fast maskulin. "Zumindest wollte ich nicht, dass der Betrachter erkennt, ob hier eine Frau oder ein Mann gemalt hat", schildert die in Kalifornien geborene Frau, die seit 2010 in Heidelberg lebt. Erst während ihrer Schwangerschaft erkannte Anna Baer, wie viel verinnerlichte Misogynie sich hinter dieser Zielsetzung verbarg. Nun aber, da neues Leben in ihr heranwuchs, war die Kraft des Femininen für sie ganz unmittelbar spürbar.

Sechs Jahre später schlägt sich Baers weibliche Schöpferkraft an den Wänden Heidelberger Coffeeshops nieder. Ihre Werke sind in der Alt- und der Weststadt, in Neuenheim und Handschuhsheim zu sehen. Wir treffen die 35-Jährige in einem Café in der Rohrbacher Straße unter einem zwei-mal-zwei Meter großen Bild. Das abstrakt-expressionistische Gemälde stammt aus der 18-teiligen Serie "SOFT AF". Die Abkürzung "AF" steht für den Ausdruck "as fuck". Verdammt soft also? Für die Frau mit der Lockenfrisur schwingt in dem provokativen Titel die Erkenntnis mit, dass sich Sanftheit und Stärke nicht ausschließen.

Manchmal, müsse sie sich das selbst wieder in Erinnerung rufen. Denn auch wenn sie nicht mehr als Lehrerin an der Heidelberg International School tätig ist und seit fünf Jahren von ihr Kunst lebt, ringt Anna Baer mit Fragen, die sie gerne abgehakt hätte. Zum Beispiel: Darf ich als Frau so viel Raum in der Öffentlichkeit einnehmen? Die Cafégäste bejahen das vehement. Anna Baers Flyer sind in den Lokalen schnell vergriffen. "Inzwischen ist die komplette 'SOFT-AF-Serie' verkauft", sagt die Amerikanerin und nimmt einen Schluck aus ihrer Kaffeetasse. "Flat White mit Hafermilch, mein Lieblingsgetränk", meint sie mit einem Augenzwinkern. Nach einer krankheitsbedingten Auszeit Anfang November sei sie in ihrem Studio im Pfaffengrund jetzt fleißig wieder dabei, Kunst zu produzieren.

Dabei improvisiert Anna Baer leidenschaftlich. Meist verwendet sie Tinte, Acryl-, Pastell-, Sprüh- oder Ölfarben. "Bei ’SOFT AF’ startete ich zunächst mit Wasser, das ich in Kreisen auf die ungrundierte Leinwand aufgetragen habe", berichtet die Künstlerin. "Erst danach kamen Farbpigmente dazu. Zum Teil habe ich sogar Sandsteine verwendet, die ich vorher im Wald gefunden hatte. Die lassen sich entweder in pulverisierter Form oder wie Kreide benutzen."

Anna Baer genießt diesen im wahrsten Sinne des Wortes fließenden Schaffensprozess, der ihr ermöglicht, auf spielerische Art mit sich und der Umwelt in Kontakt zu kommen. "Die Natur ist meine Muse", betont sie. Ihre Spaziergänge in den Wäldern um Heidelberg erinnern die junge Frau daran, dass Veränderung unumgänglich ist. Und dass es sich lohnt, das Wilde in sich neu zu entdecken.

Tatsächlich stellt dieses Kunstverständnis eine Abkehr von dem Perfektionismus dar, der ihre Arbeit früher bestimmt hat. "Als ich frisch aus der Akademie kam, ging es mir darum, realistische Abbildungen zu schaffen", erinnert sich die 35-Jährige. Damals beschäftigte sie sich vornehmlich mit Porträtmalerei. Was hat das Umschwenken hin zum spontanen Ausdruck bewirkt?

Anna Baer kehrt noch einmal zu ihrer Schwangerschaft zurück: "Ich hatte damals eine Fehlgeburt", schildert sie. "Das hat mir sehr schmerzhaft vor Augen geführt, wie wenig Kontrolle ich als Individuum habe." Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Musiker Dominik Baer, habe sie lernen müssen, dass es wichtig ist, abzugeben, loszulassen.

Inzwischen hat das Paar zwei Söhne. Das Familienleben ist inspiriert vom kreativen Miteinander. "Während des Lockdowns haben wir uns zum Beispiel mit befreundeten Künstlern und Musikern online verabredet. Jeder war in seinem Studio, aber wir konnten gemeinsam spielen und kreieren." Von einem Austausch auf Augenhöhe sind auch die Online-Coachings geprägt, die sie anbietet. Der erste Ratschlag, den sie Lernwilligen mitgibt: "Lass deinen Perfektionismus an der Tür zurück, fang einfach an." Und wenn dabei, so wie im Fall ihrer SOFT-AF-Reihe, Bilder entstehen, die von Pinktönen dominiert werden? Umso besser. "Pink ist eine starke Farbe!", sagt Anna Baer und strahlt.

Info: Mehr zu Anna Baer und ihrer Kunst auch auf Instagram: @olivegreenanna