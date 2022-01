Von Jesper Klein

Heidelberg. Wie stellt man eine Frau dar, die zu Beginn des Stücks vom Tierbändiger als Schlange in die Menagerie geführt wird? Die Rede ist von Lulu, der alles einnehmenden Titelheldin aus Alban Bergs gleichnamiger Oper, die sich aber natürlich nicht bändigen lässt. Nach dem allegorischen Prolog gewinnt sie mühelos einen Mann nach dem anderen für sich, spielt mit ihnen ihr stets Unheil bringendes Spiel – und geht letztlich doch selbst schicksalhaft zugrunde.

Für die Inszenierung am Heidelberger Theater hält sich Regisseur Axel Vornam damit zurück, dieser Geschichte nach den Tragödien "Erdgeist" und "Die Büchse der Pandora" von Frank Wedekind irgendeine Form von Gegenwärtigkeit mit auf den Weg zu geben. Die Bühne ist ganz im Milieu der Entstehungszeit gestaltet, also der 1930er-Jahre, zwischen Varieté und Zirkus. Das Geschehen kreist um ein rotes Sofa, auf dem sich Lulu in verschiedenen, teils knappen Outfits (Kostüme: Cornelia Kraske) rekelt. Man kann das originalgetreu finden, gar "klassisch". Oder aber man sieht darin eine verpasste Chance, dieser schillernden und ja viel komplexeren Frauenfigur, als es zunächst scheinen mag, etwas mehr mitzugeben als samtrote Kleider, silberne Perücken und reichlich Perlenkettenbehang. Die Wahrheit liegt wohl in der Mitte und spiegelt sich im recht vornehmen Applaus für die Regie.

Und doch: In dem über Drehtüren zu betretenden Halbrund, in dem sich die Oper ausnahmslos abspielt, entsteht an diesem Abend sehr wohl eine konzentrierte Atmosphäre, wie sie über digitale Ausspielwege kaum zu erschaffen ist. Nach pandemischen Unwägbarkeiten und einer Streaming-Premiere im April 2021 fieberte man nun darauf hin, diesen Opernklassiker des 20. Jahrhunderts mit seiner anspruchsvollen Musik als analoges Theater auf die Bühne zu bringen. Mit Recht, gerade die gezielt eingesetzten Videoeinspielungen (Stefan Bischoff) tragen maßgeblich zum Gelingen vor Publikum bei. Besonders im Zwischenspiel des zweiten Aktes, in dem passend zum spiegelsymmetrischen Aufbau der Musik auch das auf die Wände des Halbrunds projizierte filmische Geschehen mit Dopplungen spielt.

Anpassungen waren für diese Premiere trotzdem nötig. Sicher fehlen der Kammerorchester-Fassung von Eberhard Kloke Glanz und Opulenz der Version für großes Orchester. Paul Taubitz und das Philharmonische Orchester liefern aber eine solide, dichte Klangspur aus dem Graben, die auch deshalb die Hörer fesselt, weil Berg mit der Zwölftontechnik lockerer umgeht als sein Lehrer Arnold Schönberg. Hier ist jeder der zwölf Halbtöne gleich viel wert, und doch finden sich in der Oper auch Leitmotive.

Im Zentrum der Heidelberger Aufführung steht Jenifer Lary als Frau mit den vielen Namen. Mit ihrem wandelbaren Sopran findet sie immer die richtigen Töne und Ausdrucksebenen, um die vielschichtige Titelfigur stimmlich umfassender zu zeichnen, als sie rein optisch dargestellt wird. Ganz verschieden und viel eindimensionaler hingegen die Männer, die um sie herumschwirren: Dr. Schön (James Homann) ist ihr noch am ehesten ebenbürtig. Sein komponierender Sohn (Corby Welch) singt im Schlussakt groß auf und hat doch nie wirklich etwas zu sagen. Ebenso wie die ebenfalls überzeugenden João Terleira als Maler und Ipca Ramanovic als Athlet (teils noch in weiteren Rollen). Die Gräfin Geschwitz (Zlata Khershberg) trägt Spuren der Gräfin Sorokina aus der Erfolgsserie "Babylon Berlin" und teilt mit ihr die geheimnisvolle Aura. Sie ist die Einzige, die dauerhaft an Lulus Seite bleibt.

Nach zweieinhalb Stunden bahnt sich in dieser Fassung der unvermeidbare Niedergang der Hauptfigur nur an, mit einem kurzen Ausflug in den dritten Akt. Hier bricht die Geschichte ab, Alban Berg hinterließ die Oper nach tödlicher Erkrankung als Fragment.

In Heidelberg entschied man sich gegen die durchaus etablierte, aber aufwendigere Vervollständigung des österreichischen Komponisten Friedrich Cerha, die zum Schluss großes Drama zu Klang werden lässt, wenn Lulu und die Gräfin in London von Jack the Ripper ermordet werden. Stattdessen bricht Lulu hier, umgeben von den zu Fratzen verkommenen Männern, zu schicksalhaften Akkorden zusammen. Dann fällt der Vorhang. Dass hier etwas fehlt, ist kein Geheimnis. Es bleibt dennoch ein gelungener Opernabend.