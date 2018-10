Heidelberg. (MR) Die Erde ist nicht dabei, in Gustav Holsts Orchestersuite "Die Planeten". Sie spielt auch keine Rolle in der Astrologie, die Holst eigentlich interessierte und faszinierte.

Denn auf den Menschen wirken nach Überzeugung der Astrologen nur die Sterne und Planeten am Himmelszelt, die mythenreich besungen wurden in Zeiten, als es noch keine Trennung gab zwischen den beiden Disziplinen - von der Antike bis zu Wallenstein (obwohl damals mit Galilei längst der Blick geöffnet war in den wahren Kosmos).

Auf dem Heidelberger Königsstuhl fand nun eine "Musikalische Sternstunde" statt, in der es nicht um die Sterne, sondern eben um die Planeten ging, die Gustav Holst in so unfassbar fesselnde Form goss und die am 29. September 1918 in einer Londoner Privataufführung erstmals zu hören waren.

Im Planetarium des Hauses der Astronomie war diese Musik über die damals bekannten sieben Planeten des Sonnensystems in einer Kammermusikfassung für Flöte (Roswitha Meyer), Cembalo (Tilmann Albrecht) und Vibraphon (Jannik Becker) zu hören, samt Lightshow zu den jeweiligen Himmelskörpern (Thomas Müller) und Begleittexten (Natalie Fischer).

Was sonst die Geigen und Klarinetten, die Posaunen und das Schlagwerk an Sound produzieren, zauberten nun die bewegten Bilder in die runde Kuppel des hohen Raums. Während man beim Mars tatsächlich die Oberfläche abflog, den mächtigen Olympus Mons umkreiste, den mit 22.000 Metern Höhe und 600 Kilometern Durchmessern größten bekannten Vulkan des Sonnensystems, war ein Eintauchen in die giftige Atmosphäre der (von der aparten Musik lieblich gemalten) Venus sowie der Gasplaneten Saturn, Jupiter, Uranus und Neptun mangels authentischer Bilder unmöglich.

Aber Jupiters Wolkenformationen und der dünne Ring des Saturn boten genug Augenfutter, um die stark reduzierte Musik nicht als allzu mager zu empfinden. Die drei Musiker des Ensembles "Stardust Sinfonie" boten zum Abschluss dann aber doch noch einen Blick auf die Erde, mit Johann Sebastian Bachs Aria aus den "Goldberg Variationen".