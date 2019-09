Von Susann Behnke-Pfuhl

Mannheim. "Menschen aus Litauen", so nannte der große litauische Fotograf Antanas Sutkus sein Hauptwerk und eckte damit im russisch besetzten Litauen der 1960er und 70er Jahre an. Einen "bourgeoisen Nationalismus" würde er verbreiten, hieß es dazu vonseiten regierungskonformer Vertreter. Dabei ging es dem Fotografen nur darum, Land und Leute seiner Heimat abzubilden - in den Städten und auf dem Land, auf Straßen, Plätzen oder in den Schulen und Universitäten. Litauen, der langjährige Nachbar der ehemaligen deutschen Provinz Ostpreußen, hatte schwer unter der russischen Besatzung und Propaganda zu leiden, deren Ziel es war litauische Kultur zu unterdrücken.

In der Ausstellung "Kosmos" in der Mannheimer Galerie Zephyr werden nun rund 200 Schwarzweiß-Fotografien des Meisterfotografen gezeigt. Sie reichen vom Ende der 1950er bis in die 1980er Jahre. Anlass ist die 100-jährige Wiederkehr der Staatsgründung Litauens. Die von Thomas Schirmböck kuratierte Schau wurde schon in der Nationalgalerie in Vilnius gezeigt.

Sutkus war ein Fotograf, der trotz russischer Zensur auch gewagte Bilder wie den "Pionier" (1964) veröffentlichte: Ein Kind, gekleidet in eine Uniform, blickt in eine ungewisse Zukunft. 1968 gründet er in der sowjetischen Teilrepublik die Union litauischer Kunstfotografen und hat so einigen Einfluss, auch auf die russische Fotografie. Das schockierende Pendant des "Pioniers", in einer Blindenschule aufgenommen, wird jedoch in jener Zeit nicht ausgestellt.

1972 gelingt ihm in einem Bus in Vilnius eine die Situation des Landes charakterisierende Aufnahme: In der Arbeit "Pilot" sitzt im Hintergrund ein linientreuer Funktionär in Uniform, im Vordergrund ein westlich-lässig gekleideter Mann mit Sonnenbrille und offenem Hemd, vielleicht ein Anhänger der damals erstarkenden Widerstandsbewegung.

Als Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir 1965 Litauen besuchen, wird er trotz parteilicher Vorbehalte als Fotograf zugelassen und schießt vor der 60 Meter hohen Düne in Nida an der kurischen Nehrung sein berühmtes Bild von Sartre - existenzialistisch und abstrakt entspricht es dessen Philosophie.

In ihrer inhaltlichen und formalen Konzeption sind Sutkus’ Arbeiten stark von Henri Cartier-Bresson beeinflusst. Auch Sutkus interessieren zutiefst menschliche Themen. Insbesondere sind es Alltagsszenen, die er ablichtet. Mit der Kamera dokumentiert er eine unbeschwerte Kindheit auf dem Land - ausgelassene Spiele, jugendliche Cliquen, eine Schlägerei. Hintergrund ist vielfach die atemberaubende, industriell nahezu unberührte Landschaft an der Ostsee, in den Wäldern oder in der Ebene. Frauen und Männer befinden sich auf dem Weg zur Arbeit, Paare ruhen sich aus, alte Menschen sind in ihren Alltag eingebunden.

1939 geboren, studierte Sutkus Russisch und Journalismus in Vilnius. Im Anschluss arbeitete er als Fotokorrespondent für litauische Tageszeitungen und Magazine. Nach der Wiedergründung des litauischen Staates 1991 war er freiberuflicher Fotograf, bevor er 2001 ein Stipendium von der Hasselblad Foundation für die Aufarbeitung seines Archivs bekam, das ca. 700.000 Negative umfasst. 2017 wurde ihm der Dr. Erich-Solomon-Preis der Deutschen Gesellschaft für Fotografie verliehen.

Sutkus’ Verdienst ist es, den "Kosmos Litauen" aus den schweren Tagen der sowjetischen Besatzung unverfälscht eingefangen zu haben. Subtiler als man denkt, hat er damit Widerstand betrieben und trägt mit dieser umfassenden Chronik sicherlich zu einem gestärkten Selbstverständnis der litauischen Bürger bei.

Info: "Antanas Sutkus. Kosmos" in der Galerie Zephyr im Museum Zeughaus der Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, C 5, geöffnet dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr, bis 26. Januar. Der reich bebilderte Katalog kostet im Museum 38 Euro.