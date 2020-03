Nichts geht über eine gute Playlist – gerade in Krisenzeiten. Die RNZ-Redaktion empfiehlt jeweils ihre Top-Five. Den Anfang macht Klaus Welzel:

> 1. The Police – Don’t Stand So Close To Me

Läuft ganz sicher auch in den Büros des Robert-Koch-Instituts.

> 2. Alice Cooper – Schools Out

In dem 1972er Song des britischen Rockers ist eigentlich alles gesagt.

> 3. Peggy Lee – Fever

Macht fast schon ein bisschen Lust auf eine Infektion.

> 4. Rihanna – Work

Da bekommt das Homework erst so richtig Rhythmus.

> 5. David Sylvian – I Surrender

Natürlich überleben wir die Coronakrise aber es tut gut, das auch in einmal so schön zu hören.