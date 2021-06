Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Auf den ersten Blick erscheint die urwüchsige Wildnis für die Kinder geradezu paradiesisch. Sie toben ausgelassen in Schilf und Wasser, fangen Fische mit den bloßen Händen, jagen Schwäne und sammeln Frösche. Dabei sind sie geschickt, unbefangen und frei. Der fast 18-jährige Vali und seine acht Geschwister, die mit ihren Eltern seit vielen Jahren in einem Sumpf des Bukarest-Deltas und damit in nächster Nähe zur rumänischen Hauptstadt leben, haben sich bestens an die Natur angepasst.

Die Kinder lernen voneinander oder sind sich selbst genug. Zugleich müssen sie ihren Teil zur Versorgung der armen Familie beitragen. Sieht man das schmuddelige, aber heimelige Zelt, in dem sie lebt, und den vermüllten Platz davor, der von Hühnern, Tauben, Hunden, Katzen und einem Schwein "bevölkert" wird, bekommt die scheinbare Naturidylle allerdings Risse. Für den dominanten Vater Gica gibt es jedoch keine Alternative: "Ich kam hierher, weil ich die üble Zivilisation gehasst habe."

Alles ändert sich, als der ökologisch wertvolle Vacaresti-Park wegen seiner Vielfalt an schützenswerten Pflanzen und Tieren in das "größte urbane Naturschutzgebiet der EU" umgewandelt werden soll, wie der Ministerpräsident und Naturfreund Dacian Ciolos bei einer Pressekonferenz vor Ort verkündet. Der Park soll zu einem Besichtigungsgebiet für Besucher erschlossen werden. Die Roma-Familie muss ihr angestammtes Zuhause aufgeben, was nicht ohne Konflikten mit den Behörden abgeht. Einmal sagt einer der Parkwächter zu einer Schülergruppe, Vögel seien nicht für die Gefangenschaft gemacht, sondern für die Freiheit. Das trifft natürlich auch für die Familie Enache zu, die sich nach ihrer Umsiedlung in einer städtischen Wohnung zurechtfinden muss. Zwischen Asphalt und Rest-Natur, zwischen Schule und behördlichen Vorschriften, schimpfenden Nachbarn und polizeilicher Kontrolle gerät die labile Familie unter erheblichen inneren Druck. Plötzlich wird das frühere Leben zum Konfliktstoff.

Radu Corniciuc findet in seinem beobachtenden Langzeit-Dokumentarfilm "Acasa, my home" für diese schmerzliche Zäsur ein beeindruckendes Bild: Während sich die Kamera allmählich vom Boden aus in die Totale einer Vogelperspektive begibt, wird eine schnurgerade Grenzlinie sichtbar, die den Naturpark von der Stadtlandschaft trennt. Etwas Irreales liegt in diesem so eng aufeinander bezogenen Gegensatz von Natur und Zivilisation.

Dem Regisseur geht es in seinem preisgekrönten Debüt jedoch nicht um deren Unvereinbarkeit, sondern um die ambivalenten Beziehungen, die darin liegen. Sein intimer Film, der vom Vertrauen zu den Porträtierten geprägt ist, zeigt den Verlust der Unschuld vielmehr als Prozess des Wachsens. Kompromisse müssen getroffen und Anpassungsleistungen vollzogen werden; was sich nicht zuletzt zeigt, als Valis juge Freundin schwanger wird und die Familie in eine Sozialwohnung umziehen muss. In all diesen Aspekten ist "Acasa, my home" eine Einladung an die Zuschauer, sich in der Konfrontation mit einem fremden Leben selbst zu entdecken.

Info: Der Film ist im Original mit deutschen Untertiteln am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Juni, über die Plattform Festhome TV abrufbar.