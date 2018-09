Von Stefan Otto

"Have you seen my Movie?"("Haben Sie meinen Film gesehen?") ist episches Kino und besteht doch allein aus Sequenzen anderer, älterer Filme, von "Casablanca" bis zum "Sunset Boulevard". Paul Anton Smith hat sie gesehen, ausgewählt und neu arrangiert. Das faszinierende Resultat läuft in der Reihe "Entdeckungen" beim Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg. "Als ich nach London gezogen bin, habe ich mit einem Künstler gearbeitet", berichtet Smith."Ich war Assistent bei Christian Marclay, als er sein 24-Stunden-Video ’The Clock’ machte."

"The Clock" ("Die Uhr") wurde 2011 bei der Biennale in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet und zeigte - wie eine Uhr - fortdauernd die aktuelle Zeit. Das Videokunstwerk war eine Collage aus vielen tausend zusammengeschnittenen Schnipseln der Filmgeschichte, Ausschnitten, in denen Uhren zu sehen sind oder mündlich angesagt wird, was die Stunde geschlagen hat. "Während wir das gemacht haben, habe ich mir überlegt, ob es nicht möglich wäre, auch einen erzählerischen Film aus bestehenden Filmen zu machen", erinnert sich Paul Anton Smith, der mit "Have you seen my Movie?" sein beeindruckendes Debüt gibt.

Sein überaus reicher Film beginnt an der Kinokasse, an der Marcello Mastroianni sitzt und kassiert. Ein kurzer Ausschnitt aus "Splendor" von Ettore Scola, dem zahllose weitere folgen. Von Besuchern, die geduldig Schlange stehen, vom Erwerb von Popcorn und Getränken, von leeren Kinosälen, die sich immer weiter füllen, schweren Vorhängen, die sich öffnen, von den einsamen Filmvorführern hinten im Kabuff, in dem die Projektoren rattern, und von den Vielen, die in den Sitzreihen auf die Leinwand starren.

Smiths Film präsentiert das ganze Ritual eines Kinobesuchs und die Filme aller Art, die dort laufen, gleich mit. Im Ergebnis hat seine vielgestaltige Zusammenstellung etwas von einer großen Filmoper. Sie ist Hommage wie zugkräftiger Werbefilm fürs Kino und für die Filmgeschichte, sozusagen ein fast zweieinhalb Stunden langer Trailer und dabei keine Minute langweilig.

Es sind Produktionen von den 1920er bis in die 2000er Jahre, aus Hollywood, dem Nahen Osten oder Asien, Filme der französischen Nouvelle Vague, des italienischen Neorealismus oder des Neuen Deutschen Films. Smith eignet sie sich so überzeugend an, dass schon nach einigen Minuten nur noch sein Remix zählt, ein großer Film-Mash-up, der eine eigene, ungesehene Dramaturgie entwickelt.

Info: Zu sehen am 17. November, um 22.45 Uhr, Kino II im Stadthaus N1, Mannheim