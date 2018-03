Von Rainer Köhl

Heidelberg. Um Faust dreht sich momentan Vieles am Heidelberger Theater. Auf die ungewöhnliche Schauspielpremiere von "Faust mit Motiven aus Faust II" folgt am heutigen Freitag das Musiktheater mit der Premiere von Gounods "Faust (Margarete)". Am Samstag sind überdies zahlreiche Experten zu einem Faust-Symposion eingeladen.

Martin G. Berger inszeniert die Oper: "Es ist eine eher männliche Perspektive, die Gounod einnimmt", sagt der junge Regisseur. Goethes Gelehrtentragödie bliebe in der Oper weitgehend ausklammert, dafür zeige sie einen gelangweilten, älteren Mann, der sich verjüngen lässt, um sich ein junges Mädchen zu angeln. "Dazu die schöne Musik, die sich auf die Seite der Protagonisten schlägt."

Berger will der "heilen Welt" etwas entgegensetzen. Von der Oper gibt es viele Fassungen, Berger fügt eine weitere hinzu. Texte aus Elfriede Jelineks Drama "FaustIn and out" hat er einbezogen, "ein ziemlich heftiger Stoff", wie er sagt. Goethes Urfaust assoziert die österreichische Autorin dabei mit Josef Fritzl, der seine Tochter Elisabeth 24 Jahre lang im Keller gefangen hielt und mit ihr sieben Kinder zeugte. Gretchen wird dabei mit Elisabeth Fritzl im Keller assoziiert: "Eine Metapher für allgemeine sexuelle Gewalt der Männer an Frauen."

"Im Faust-Stoff treffen wir auf ein Geschlechterbild, das in unserer heutigen Zeit nicht mehr passend ist", befindet der Regisseur. Drum hat er sich entschlossen, den Jelinek-Text mit der Oper zu verquicken und einen spannenden Theaterabend daraus zu machen. Zwei Schauspieler hat er zusätzlich als Sprecher hinzugenommen, eine Frau und einen Mann im Keller. Das einzige Fenster zur Außenwelt ist bei Jelinek und auch hier der Fernseher. Eben daraus steigen die Figuren der Oper heraus: das kleine Verlies werde erweitert zu "fantastischen Bildern", so ergeben sich Fluchtpunkte. Wobei die Frau auch auf Margarete aus der Oper trifft: Die beiden sollen zwei Aspekte einer einzigen Figur verkörpern.

Bei alldem hat der Regisseur sehr eng mit GMD Elias Grandy zusammengearbeitet. "Wir versuchen ein schlüssiges Gesamtkonzept zu machen, mit gesprochenem Text, Musik und Kombinationen daraus. Das wird kein wildes Potpourri, das macht alles einen großen Bogen, dem man gut folgen kann." Zwei Stunden dauert die Aufführung, wobei einiges aus Gounods Partitur gekürzt wurde. Auch bei der Uraufführung der Oper seien die großen Hits längst nicht alle gespielt worden, gibt Berger zu bedenken. "Die Kern- und Herzstücke sind alle drin. Grandy und ich wollten uns auf die Stärken der Partitur konzentrieren, auf das, was die Musik in ihrer Dramatik ausmacht." Die Partitur sei sehr theatral gedacht, von großer Farbigkeit.

Weitere Fremd-Texte kommen hinzu, von den beiden Schauspielern gesprochen: Texte rund um die Handlungsproblematik der Inszenierung, in die sie eingebunden werden. "Wir wollen nicht sagen, Oper ist blöd. Und wir wollen auch nicht schlauer sein als andere. Aber wir wollen einen Fokus setzen, und sind andere Wege gegangen." Das Konzept stand schon fest, bevor die "Me-too-Debatte" in Gang kam. "Bei Gounod werden Texte gesungen, die wir nicht unkommentiert stehen lassen wollten. Dabei soll die Musik nicht geschmälert werden", so der Regisseur. Video ist auch dabei, Fernsehsendungen sind zu sehen, deren Thematik andere Wege einschlägt. Die Videos sind ein Impulsgeber, der die Handlung weiterführe.

"Ich bin ein Musiktheatermensch", sagt Berger, der Oper, Musical, Operette besonders gerne inszeniert und an der Staatsoper Hannover oder der Deutschen Oper Berlin Erfolge feierte. Er hat viel ausprobiert bei der Verquickung von Musik und gesprochenem Text. Das soll neue Möglichkeiten für alle Beteiligten eröffnen. Es ist immer gut, wenn man aus seiner Komfortzone herauskommt und Erfahrung macht, die man noch nicht kannte. "Da ist nicht nur die harsche Geschichte im Keller, man wird auch mit Visionen und Hoffnungen konfrontiert, die ein junges Mädchen hat", ergänzt die Dramaturgin Merle Fahrholz.

Info: Premiere heute um 19.30 Uhr im Heidelberger Theater. Faust-Symposion am Samstag von 11-18 Uhr.