Von Matthias Roth

Mannheim. Vieles war "historisch" an diesem Abend: Die Erstaufführung der Live-Version einer kompletten Jazz-Langspielplatte von 1965, der Anlass des 20-Jahr-Jubiläums von Enjoy Jazz, die erste Kooperation mit dem Nationaltheater Mannheim, und auch der 81-jährige Protagonist dieses Konzerts ist eine lebende Legende. Archie Shepp, nach dem 2015 verstorbenen Ornette Coleman (den man bei Enjoy Jazz mehrfach erleben konnte) einer der letzten großen Zeugen der Umbruchphase jener Musik, die Shepp selbst ungern als "Jazz" bezeichnet, sondern lieber als "Black Music".

1937 in Fort Lauderdale geboren, wo, wie er sich beiläufig erinnerte, nur die schwarzen Kinder nicht schwimmen konnten, weil ihnen der Zugang zum Strand oder zu den Pool der Villen verwehrt war, wuchs der Musiker in Philadelphia auf und studierte Literaturwissenschaften, bis er sich ganz der Musik verschrieb. Die Unterdrückung der Schwarzen in den USA blieb allerdings sein Lebensthema.

Die Platte "Fire Music" nahm er mit 27 Jahren auf, an zwei Tagen im Abstand von rund vier Wochen. Es war seine erste Scheibe mit eigenen Stücken. Mitten zwischen den beiden Studio-Aufnahmesets wurde der schwarze Bürgerrechtler Malcolm X erschossen. Shepp widmete ihm sofort ein Stück, "Malcolm Semper Malcolm": ein politisches Statement, das zum Meilenstein wurde und nun dem Livekonzert vorangestellt wurde.

Shepp rezitiert darin ein eigenes Poem vor dem Hintergrund einer frei improvisierten Ballade: Der Kontrabass wird meist gestrichen, das Schlagzeug klangvoll mit Paukenschlägeln bearbeitet. Das Saxofon tritt erst später hinzu. Billie Holidays "Strange Fruit" lässt grüßen, der Song, der die Lynchjustiz an Schwarzen anprangerte.

"Fire Music": Der Titel stammt von dem Dichter LeRoi Jones, der sich später Amiri Baraka nannte und mit dem Shepp zeitweise am Cooper Square in New York wohnte. Er komprimiert Shepps Verständnis von Musik und Kunst als Waffe gegen die Unterdrückung. Nie ist sie pure Unterhaltung. Stilistisch orientierte sich Shepp damals an seinem Mentor John Coltrane und übernahm dessen bisweilen aggressiven Ausdruck.

Vor allem das erste Stück "Ham᠆bone" sieht sich in der Tradition von Coltranes "Giant Steps" und startet nach kurzer Vorstellung des harmonisch griffigen Bläsersatzes voll durch. Der 81-jährige Musiker, der im Nationaltheater noch sehr langsam und vorsichtig zu seinem Stuhl in der Mitte der Bühne geschritten war, setzte nun zu einem gut zehnminütigen rasenden Solo an, das - kraftvoll unterstützt von Hamid Drake (drums) und Daryl Hall (bass) - eines deutlich machte: Es mag vieles "historisch" gewesen sein an diesen Abend, aber die Musik war es nicht.

Sie fegte wie gerade geboren den Staub aus den Ohren, schwang sich in fiepend-kreischende Höhen und stürzte sich mit Kaskaden in dunkelste Tiefen. Shepp, der im gleichen Jahr 1965 auch auf Coltranes wildem "Ascension"-Album mitspielte, zeigte sich als stilsicherer Erbe.

Die übrigen Titel der Platte (darunter Ellingtons "Prelude to a Kiss" oder Jobims "Girl from Ipanema") boten der Begleitband mit Jean-Philippe Scali (Altsaxofon), Virgile Lefebvre (Tenorsaxofon), dem Posaunisten und Arrangeur Sebastian Llado, dem jungen Trompeter Olivier Miconi sowie - in Abweichung zur Originalbesetzung - dem Pianisten Carl-Henri Morisset reichlich Gelegenheit, sich ebenfalls zu profilieren.

Ein grandioser Abend, der mit Coltranes "Syeeda’s Song Flute" (aus "Giant Steps") sowie einer weiteren Zugabe und Standing Ovations endete. Man wird sich lange daran erinnern.