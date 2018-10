Der Künstler in der Mitte zwischen zwei Räumen: Ketil Bjørnstad am Dienstagabend auf der Mittelburg in Neckarsteinach. Foto: Frank Schindelbeck

Von Klaus Welzel

Neckarsteinach. "Kurz bevor das Klavier einsetzt, denke ich, dass ich zum ersten Mal ein großes Konzert spiele. Ich muss mich der Aufgabe würdig erweisen." So endet die Romantrilogie um den Konzertmusiker Aksel Vinding, in der der Norweger Ketil Bjørnstad so einfühlsam über die Leiden eines innerlich stark verunsicherten Talentes schreibt. Ein Künstler, der anfangs, im Lampenfieber, "alle zermalmen" will. Autobiografische Elemente?

Kaum zu glauben. Denn so gut, wie der 66-Jährige schreibt, so gut spielt er auch. Das bewies Ketil Bjørnstad am Dienstagabend im Rahmen des Enjoy Jazz Festivals in der Mittelburg in Neckarsteinach. "Dann wird der Flügel hereingerollt und von jetzt an stehen bleiben", heißt es im Roman. In der Burg steht er im Durchgang zwischen zwei Räumen. Zuschauer vor und hinter dem Solisten. Darunter die Musiker des Shae Maestro Trios, die am Vorabend in der Heidelberger Heiliggeistkirche auftraten. Bewunderung. Neugier. Maestro eckt den Hals in der zweiten Reihe. Was er sieht, ist beeindruckend.

Niemals sonst kann man einem Virtuosen so genau auf die Finger schauen. Was heißt auf die Finger? Mit großer Leidenschaft beackert der große, in der Statur fast grobschlächtig wirkende Bjørnstad die Tastatur. Beim ersten Stück, einer Hymne für die norwegischen Fischer, die sich auf den Weg zum gefährlichen Dezemberfang machen, bebt der ganze Flügel. Kraftvoll zupft, wölbt und schlägt der sympathische Riese (in) die Saiten. Der Meeressturm tobt. "Der Saal scheint den Atem anzuhalten".

Zwischen den einzelnen Stücken (fünf kommen inklusive der Zugabe zur Aufführung) stellt sich der Pianist dann neben sein Instrument, lehnt mit einer Hand am Türrahmen und wirkt fast schüchtern. Mit seiner Kraft, mit der so ergreifend Musik machen kann, scheint er nichts anfangen zu können, wenn er sich und seine Musik vor den rund 200 Begeisterten erklärt.

"Zu meiner eigenen Überraschung spiele ich gut." Noch so ein Satz aus den Romanen, der hier, 100 Meter oberhalb des Neckars, eine ganz neue Bedeutung erhält. Gut zu seiner Überraschung? Zur Freude des Publikums streut der Virtuose Boogie- und Blues-Elemente in seine Kompositionen. Zur allgemeinen Überraschung hat er anlässlich des 50. Geburtstages des Münchner Jazzlabels ECM eine Ode an Manfred Eichner geschrieben, den Mentor so vieler Jazzgrößen. "Gar nicht schlecht. Ich sitze auf dem Klavierhocker und nicke."

Nun gut, meistens sitzt der Meister in diesen 80 Minuten eher nicht. Er rutscht vielmehr darauf herum. Und genauso rutscht die Tastatur mal nach links, mal nach rechts. Bjørnstad ist ein großer Pianist. Mit 16 spielte er bereits Bartoks 3. Klavierkonzert. Seit 45 Jahren veröffentlicht er eigene Alben. Und seit 46 Jahren schreibt er. Ein Doppeltalent, dem die Burgherren, die Familie von Warsberg, ihr Haus öffnete (wobei die Idee dazu vom Neckarsteinacher Bürgermeister Herold Pfeifer stammte). Am Ende sind alle glücklich. Hingerissen. "Der Applaus will nicht enden. Da fühle ich mich endlich sicher. Ich bin in der Musik. Lebe darin. Beherrsche sie." Ein großartiger, ein würdiger Abend geht zu Ende. Alles stimmte.

*

Sämtliche Zitate aus Ketil Bjørnstads Romanen "Vindings Spiel", "Fluss" und "Die Frau im Tal".