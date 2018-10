So viele Saiten wie Finger: Egberto Gismonti in Schwetzingen. Foto: Lenhardt

Schwetzingen. (we) Was waren das für Konzertabende, als ein Hüsteln den Meister aus der Fassung bringen konnte? Als er, der Sohn eines Libanesen und einer Sizilianerin, aufgewachsen in Brasilien, sich von der Musikkritik nicht richtig ernstgenommen fühlte. Als er aus Folklore Klassik schuf und dann doch wieder in die Schublade "Weltmusik" gesteckt wurde. Ein ständiger Kampf um Anerkennung. Egberto Gismonti konnte dann seinen Unmut deutlich artikulieren.

War das derselbe Mann, der am Freitagabend so entspannt auf der Bühne des Schwetzinger Rokoko-Theaters saß? Der so nett erzählte über seine achtsaitige Gitarre und dass er diese und auch die Zehnsaitige nur brauche, damit seine beiden Hände auch wirklich beschäftigt sind. Klar, als Pianist, der bereits mit fünf Jahren die höchstmusikalische Familie überzeugen konnte, wären nur sechs Saiten vermutlich etwas langweilig.

So aber verzauberte er sein Enjoy-Jazz-Publikum gut eineinhalb Stunden lang auf beiden Instrumenten - der Gitarre und dem Konzertflügel. Zu hören gab es ausschließlich brasilianische Musik von anderen Komponisten. In der Zugabe widmete Gismonti dann seinem Vorbild, Heitor Villa-Lobos, einen wunderschönen Song. Da klang er einmal nicht so ehr auf Perfektion gedrillt. Denn die einerseits so beeindruckende Fingerfertigkeit kühlt an diesem Eröffnungsabend der Schwetzinger Jazztage (als Mitveranstalter) die Stimmung durchaus etwas nach unten.

Der Virtuose, der im Dezember 71 Jahre alt wird, hat jedenfalls nichts an Technik und Raffinesse in all den Jahren verlernt. Er ist weicher geworden, milder. Ein Conférencier seiner Kunst.