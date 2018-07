Von Heribert Vogt

Heidelberg. Einer bedeutenden Komponente in Stefan Georges magisch leuchtendem Werk - und einem bis heute durch die Zeiten raunenden Thema - widmet sich der Heidelberger Germanist Helmuth Kiesel in der Neuerscheinung "Stefan George. Geheimes Deutschland", in der er diesbezügliche Gedichte versammelt. Sie laden ein zur Beschäftigung mit der schillernden Figur des Dichters.

Denn Deutschland hat für George stets eine Rolle gespielt: "Er hat deutsche Landschaften und Städte in den Blick gerückt, deutsche Gestalten und Ereignisse in Erinnerung gerufen, aber auch - etwa in den Zeitgedichten und in dem großen Gedicht ‚Der Krieg‘ - deutsche Fehlhaltungen."

Gleich zu Beginn findet sich ein klares Statement des Wissenschaftlers: "In Georges Lyrik überlagern sich oft deutsche und europäische Motive. Überhaupt stehen seine Deutschland-Gedichte im Kontext von Versen, die von den Schönheiten und Schätzen anderer Länder sprechen und diese als Voraussetzung von Georges Dichtertum kenntlich machen. Diese Gedichte sind Manifestationen eines Künstlers von europäischer Bildung und Gesinnung. Der exzessive Nationalismus, der sich ihrer zu bedienen suchte, hat sie verdunkelt und diskreditiert. Das gilt nicht zuletzt für das dieser Sammlung den Titel gebende Gedicht ‚Geheimes Deutschland‘."

Und sein fundiertes Nachwort beginnt Kiesel wie folgt: "Mit der suggestiven Formel vom ‚Geheimen Deutschland‘ stifteten Stefan George und sein ‚Kreis‘ um 1910 eine geschichtspolitische Idee, die in den folgenden Jahrzehnten sowohl in konservativen als auch in progressiven Kreisen beträchtliche Faszination entfaltete."

Aber auch wenn Kiesel meint, dass ihre Ausstrahlung heute "stark verdunkelt und nahezu erloschen" ist, so scheint sie doch gerade im Zusammenhang der schon seit Längerem anhaltenden Deutschland-Debatte vor dem Hintergrund der Europakrise von neuem Interesse.

Den George-Kreis charakterisiert Kiesel folgendermaßen: "Grundlegend für Georges kulturpolitisches Wirken ist das Konzept einer ästhetischen Erziehung, das in der Goethezeit entwickelt wurde, im George-Kreis aber durch Platons Schriften inspiriert war und eine homoerotische und pädophile Ausrichtung hatte."

Allerdings herrsche Uneinigkeit über die dort praktizierten Umgangsformen. Jedoch: "Frauen, soviel ist sicher, waren im Kreis nicht willkommen." Und insgesamt entwickelten sich George wie sein Kreis in "Opposition zur modernen Gesellschaft".

In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zusammenbruch des gehassten Wilhelminischen Reichs - so Kiesel - erblickte George die Chance einer Neuorientierung mit den Zukunftsvorstellungen eines "Neuen Reichs" sowie des "Geheimen Deutschland". Allerdings seien beide Projektionen "wesentlich anders gedacht als das ‚Dritte Reich‘ der Nationalsozialisten".

So war George auch keineswegs antisemitisch eingestellt - etwa ein Viertel der Kreismitglieder hatte einen jüdischen Hintergrund. Wenn auch einige Mitglieder mit dem Nationalsozialismus sympathisierten, überstand der Kreis Hitlers Machtergreifung am 30. Januar 1933 nicht.

Im folgenden August fuhr George in die Schweiz und reiste dort bis Minusio am Nordufer des Lago Maggiore, wo er am 4. Dezember 1933 starb. Kreismitglieder sorgten dafür, dass George dort ohne NS-Ehrung beigesetzt wurde. Erst am Folgetag konnte der Gesandte Ernst Freiherr von Weizsäcker am Grab einen Kranz mit Hakenkreuz niederlegen. Kiesel: "Dann begann der Streit um das geistige Erbe."

Zum Abschluss verweist der Heidelberger Literaturwissenschaftler auf Claus von Stauffenberg, der im Jahr 1923 zum George-Kreis gelangt war und "sich für seinen Widerstand gegen Hitler innerlich auch mit Versen von George rüstete".

Bei seiner Hinrichtung nach dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 soll er gerufen haben: "Es lebe das ‚Geheime Deutschland‘." Aber auch wenn dieser Sachverhalt nicht völlig gesichert erscheint: "Dass Stauffenberg zum Widerstand und zum Attentat auf Hitler auch durch die Ideale des Geheimen Deutschland motiviert und befähigt wurde, steht außer Frage."

Dennoch bleibt auch hier das "Geheime Deutschland" Stefan Georges letztlich geheimnisvoll.

Info: Stefan George: "Geheimes Deutschland. Gedichte". Ausgewählt von Helmuth Kiesel. C.H. Beck Verlag, München 2018. Taschenbuch. 160 S., 18 Euro