Von Arno Mohr

Heidelberg. Zu den fähigsten deutschen Politikwissenschaftlern zählt Dieter Nohlen. Seine zahlreichen Standardwerke zur Wahlforschung gipfeln in dem mehrbändigen Werk über die Wahlsysteme in den Regionen des Globus, ursprünglich auf Englisch, jetzt auch auf Spanisch vorliegend. Ob es sich um vielbändige Lexika zu Politikwissenschaft und Politik, um Handbücher zur Dritten Welt, um seine kaum überschaubaren Arbeiten in Buch- und Aufsatzform zur Wahl- sowie Parteiensystemforschung handelt: Dieter Nohlen hat in all diesen Bereichen seine übergroßen Fußabdrücke hinterlassen.

Überhaupt ist es die hispanoamerikanische Welt, die Nohlen stets faszinierte. Es begann mit seiner Dissertation über den Parlamentarismus in Spaniens 19. Jahrhundert. Seine Habil-Schrift beschäftigte sich mit Chiles "sozialistischem Experiment". Es kann behauptet werden, in Nohlen den Repräsentanten der deutschen Politikwissenschaft im lateinamerikanischen Raum zu sehen. Seit Jahren publiziert er fast nur noch in spanischer Sprache. In den letzten fünf Jahren waren es 58 Arbeiten von 64.

Viele seiner ursprünglich auf Deutsch erschienen Bücher und von ihm auf den Weg gebrachten Wörterbücher sowie Sammelwerke sind in lateinamerikanischen Verlagen erschienen und sind dort im Lehr- und Forschungsbetrieb weit verbreitet. In vielen Ländern dieser Hemisphäre wird Nohlen von den politischen Eliten als Berater gehört. Die Empfehlungen finden eine nicht unerhebliche Aufmerksamkeit. Seine Präsenz in Süd- und Mittelamerika schlug sich in den letzten Jahren in mehrfachen Auszeichnungen nieder, darunter die Ehrendoktorwürden der Päpstlichen Katholischen Universität in Lima, der Universität von Buenos Aires, der Hochverdienten Autonomen Universität von Puebla (Mexiko), der Nationaluniversität von San Marcos in Lima sowie der Universität Inca Garcilaso de la Vega in Lima.

Sein ganzes Forscherleben über war Nohlen ein Teamplayer. Die jungen Leute, die bei ihm studiert haben, hat er in seine Forschungsprogramme eingebunden und gefördert. Viele sind selbst in akademische Stellungen gelangt. Nohlen hat auch zahlreiche Studierende aus Lateinamerika an sich zu ziehen gewusst, die zum Teil in ihre Heimatländer zurückgingen und dort wissenschaftlich oder politisch tätig sind. Nohlens Schüler sprachen in Bezug auf seine Lateinamerikaforschung von einer "Heidelberger Schule". Und in Fachkreisen in Lateinamerika wird diese an seiner Person festgemacht und charakterisiert im Sinne von Fallanalyse, Kontextorientierung ("Der Kontext macht den Unterschied"), Systematik und Gebrauch von Theorien mittlerer Reichweite sowie Anwendung der vergleichenden Methode.