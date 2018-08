Giovanna Mezzogiorno als Adriana zwischen Skulpturen des archäologischen Museums in Neapel.Foto: Prokino Filmverleih

Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Die Verschlingungen einer traumatisierten Seele und die Geheimnisse einer mythischen Stadt sind die Motivgeber für Ferzan Ozpeteks Mysterythriller "Das Geheimnis von Neapel" (Napoli Velata). Noch bevor zu Beginn des Films eine wütende Ehefrau ihren Mann vor den Augen ihrer kleinen Tochter erschießt, windet sich das endlos erscheinende Treppenhaus zur Spirale, in deren konzentrischen Kreisen sich das Auge verliert.

Dann wohnen wir in düsterem Kellergewölbe einem sakralen Mysterienspiel bei, dessen "zeitlose Geschichte" die Geburt eines Kindes imaginiert. Von ihm, das aus einem Männerschoß bricht, heißt es, es werde die Welt verändern. Auch Adrianas (Giovanna Mezzogiorno) Leben wird sich in dieser Nacht verwandeln. Bei ihren so extravaganten wie mysteriösen Künstlerfreunden begegnet sie dem Frauenverführer und "Liebesgott" Andrea (Alessandro Borghi).

Der Rausch sexueller Leidenschaft und Ekstase wird in ihr noch lange nachwirken. Vor den Skulpturen im archäologischen Museum assoziiert die Gerichtsmedizinerin die Körperfragmente des Geliebten. Als Andreas Abwesenheit dann unwiderruflich ist, erfindet sich ihre Phantasie ein Phantom, einen Doppelgänger. Denn bald nach ihrer obsessiven Begegnung einer Nacht liegt der gefolterte, tote Körper des attraktiven Tauchers vor ihr auf dem Obduktionstisch.

"Wenn das eine endet, beginnt das andere", hatte Andrea einen Tag vorher noch gesagt. Während die polizeilichen Ermittlungen beginnen, die als kriminalistische Hintergrundfolie dem mäßig spannenden Film allerdings nur äußerlich bleiben, taucht die seelisch verletzte Adriana ab in das Schattenreich ihrer persönlichen Familiengeschichte, die untrennbar verbunden ist mit der mythischen Vergangenheit Neapels.

"Diese Stadt enthüllt nie und niemandem ihre Geheimnisse", heißt es über ihren düsteren, todbringenden Charakter. Ozpetek beschwört in den helldunklen Bildern und Schattenspielen des verrätselten Films nicht ohne Humor Neapels Legende zwischen Wahrheit und Täuschung, Kult und Okkultem.

Seine traumatisierte Heldin bewegt sich konsequent zwischen Traum und Wirklichkeit durch Räume, deren museale, sakral anmutende Ausstattung aus vergangenen Zeiten stammt, die das Dies-seitige mit dem Jenseitigen verbinden. Dem obskuren, der doppeldeutigen Inszenierung huldigenden Künstlermilieu wiederum ist nur mit Vorsicht zu trauen. In den Blicken seiner Protagonisten liegt ein geheimes, verschworenes Wissen, das Adriana mehr erahnt als kennt. Mitunter wirkt sie wie eine Ausgeschlossene auf der Suche nach Schutz und Gewissheit. Doch auch dem Zuschauer enthüllt sich nicht alles, was dieser Film (vor ihm) verbirgt.

