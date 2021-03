Von Heribert Vogt

Göttinnen wie Prostituierten begegnet man bei dem Florentiner Dichter Giovanni Boccaccio (1313-1375). Neben Petrarca und Dante zählt er zu den bedeutendsten Humanisten Italiens. Kurz vor seinem Tod erschien das Spätwerk "De mulieribus claris", das jetzt unter dem Titel "Von berühmten Frauen" in der neuen deutschen Übersetzung von Martin Hallmannsecker veröffentlicht wurde – und nach bald 650 Jahren noch immer aktuell anmutet.

Die Kunsthistorikerin Kia Vahland bezeichnet Boccaccios geistreiche Darstellungen im Nachwort als "die erste einflussreiche Biografiensammlung berühmter, teils fiktiver, teils realer Frauengestalten". Der vorliegende Band bietet von insgesamt 106 die 31 schönsten Geschichten. Illustriert werden sie mit Holzschnitten der ersten deutschen Ausgabe von 1473.

Aus Heidelberger Sicht sticht die römische Göttin Minerva heraus; sie entspricht der Pallas Athene bei den Griechen. Und diese Göttin der Weisheit wacht heute vielfach über Heidelberg – im Stadtbild etwa als Statue auf der Alten Brücke, in Skulpturen über dem Eingang der Neuen Universität oder im Giebel der Universitätsbibliothek. Zudem beherrscht Minerva/Pallas das Zentralbild in der Alten Aula der Ruperto Carola, und sie fungiert als Logo der Heidelberger Akademie der Wissenschaften.

Bei Boccaccio rangiert Minerva an dritter Stelle – nach Eva, der ersten Mutter, und Semiramis, der Königin der Assyrer. Da man Minerva "nie zuvor Gesehenes vollbringen sah, glaubte man (…), dass sie ohne Mutter aus dem Gehirn des Jupiter geboren worden und vom Himmel herabgefallen sei". Aber auf der Erde habe sie Handfestes bewirkt – die Webkunst erfunden, das Olivenöl entdeckt oder Eisen kunstvoll in Waffen verwandelt.

Tugendhaft oder nicht – das ist bei der Auswahl der Frauen nicht entscheidend. So finden sich etwa die Geschichten von Medea, dem "grimmigsten Beispiel aus der Antike für Niedertracht" oder "Von der Prostituierten Flora, Göttin der Blüten und Gattin des Zephyrus". Boccaccio will "all jene als berühmt ansehen, von denen ich weiß, dass sie in der Welt aufgrund welcher Taten auch immer Bekanntheit erlangt haben".

Und er sieht weitgehend ab von Jüdinnen und Christinnen, die durch ihre Religion zu Ruhm gelangt sind: "Heidinnen hingegen erreichten dies durch ihre natürlichen Gaben oder ihren Instinkt, oder vielmehr angespornt von der Begierde nach jenem flüchtigen Ruhmesglanz, aber dennoch nicht ohne die Standhaftigkeit eines energischen Geistes."

Kia Vahland würdigt die Selbstverständlichkeit, mit der Boccaccio die Talente der Frauen preist – das "wird über Jahrhunderte ihresgleichen suchen". Und sie verweist auf "die weibliche Intelligenzija der Frühen Neuzeit Europas". Damals gibt es mit Olympia Fulvia Morata (1526-1555) auch eine spätere Vertreterin in Heidelberg. Die italienische Dichterin und humanistische Gelehrte zog an den Neckar. Ihr Grab befindet sich in der Peterskirche.

Für Boccaccio zieht Vahland das Fazit: "Dieser Mann aus dem 14. Jahrhundert ist in so manchem, was ihm zu denken und schreiben einfällt, moderner als die Moderne, der es in der kollektiven Fantasie an Göttinnen und Päpstinnen, an Feldherrinnen, Entscheiderinnen, Liebhaberinnen sowie anerkannten weiblichen Genies so schmerzhaft mangelt. Boccaccios weibliche Rollenmodelle beschränken sich nicht auf die Heilige und die Hure, die reine Heldin und das arme Opfer, sie sind vielfältig und vielseitig, vor allem aber sind seine Protagonistinnen: unübersehbar."

Info: Giovanni Boccaccio: "Von berühmten Frauen". C.H. Beck Verlag, München 2021. 159 Seiten, gebunden; 18 Euro.