Von Peter Wiest

Heidelberg. Dass er neuerdings einen Bart trägt, hat er bisher noch nicht musikalisch und textlich umgesetzt. Ansonsten jedoch hat der 63 Jahre alte Bernhard Bentgens in den zurückliegenden über vier Jahrzehnten so ziemlich alle Facetten und Wechselfälle seines alles andere als unbewegten oder gar langweiligen Lebens in Liedformat gegossen - und dazu die entsprechenden Texte geschrieben. Geprägt sind diese stets von einer ganz eigenen Mischung aus Mutterwitz und Ironie, was den Zuhörer je nach Sachlage schmunzeln, lächeln oder nicht selten auch laut loslachen lässt. Nicht genug damit, dass auf solche Art über die Jahre weit über 200 eingängige Songs entstanden sind: Jetzt hat der "Hardchor"-Leiter, "Zungen-Schlager" und Lieder-Macher alles gesammelt und als Buch veröffentlicht.

Erschienen ist es unter dem alles andere als bescheidenen, mit augenzwinkerndem Selbstverständnis auch bezeichnenden Titel "Magier der Sinne, Poet der Leidenschaft". Es sind exakt 222 Lieder – was sicher kein Zufall, sondern eine absichtlich gewählte Schnapszahl ist, die steht für die volle Breitseite Ironie, die aus fast jedem einzelnen Song-Text spricht.

In der Tat: Es macht einfach höllischen Spaß, kreuz und quer zu lesen durch diese geballte Ansammlung vordergründig höheren Blödsinns – dem meist ein mehr oder minder tieferer ironischer Hintersinn innewohnt. Ob der Schreiberling etwa sein "Händy" bittet, mal lieb zu sein und nicht immer dann zu klingeln, wenn er "mit einer coolen Schwester voll krass im Konzert mit Sinfonie Orchester" sitzt; ob er "Hier in Heidelberg" bleiben will, wo "alle Fischstäbchen eckig sind und die Menschen babbeln und immer weiter krabbeln"; ob "Die Flasche nicht Dichter" wird und es heißt "Andre Leute trinken Wein, ich lass sowas lieber sein und fahr nach NeckarSteinAch": So geht das immer weiter auf insgesamt über 500 Seiten, die belegen, dass er halt seine eigene Art hat, wenn er textet, dieser "BB", als der er selbst oft unterschreibt. Dass er ein Verehrer ist des unvergessenen Heinz Erhardt, daraus macht er kein Hehl – warum auch? Man merkt sie schließlich deutlich, diese Affinität. Und das ist gut so.

Mit das Schöne dabei: Nicht wenige Texte haben nicht nur einen persönlichen, sondern auch einen lokalen oder regionalen Bezug und spiegeln das wider, was Bentgens hierzulande aufgebaut und geleistet hat mit seiner Musik. So hat er etwa 2012 einen Text dem 20-jährigen Bestehen des "Zungenschlags" gewidmet, den er 1992 mit gegründet hatte. Und über die Reaktionen des Publikums heißt es: "Ach Gott war ich gut!" Aber: "Das ist doch eigentlich ein Traum – selbst das Publikum ist heut gut drauf – das war letzten Monat kaum".

Das Ganze belegt er dann ohne die geringste Scheu auch noch mit einem Zitat von Sigmund Freud: "Gegen Angriffe kann man sich wehren, gegen Lob ist man machtlos". Allerdings mutmaßt der Autor auch, dass der eine oder andere einen seiner Witze nicht verstehen könnte. Wem das so geht, der solle nicht schüchtern sein, sondern ihn ganz direkt ansprechen, "denn ich erkläre gerne Witze – am liebsten meine eigenen". Aber keine Sorge: Diese Witze versteht man auch so. Und das schelmische Grinsen, das aus fast jedem Song spricht, springt den Leser auch von zwischen den Zeilen aus an - und weckt die Lust, sie baldmöglichst mal wieder live in Liedform kredenzt zu bekommen.

Wie sagt es Bentgens‘ langjähriger Freund Arnd Küppers im Vorwort treffend: "Bernhard und seine Musik und seine Texte: Das sind Ohrwürmer für alle Menschen, die noch richtig hören können; musikalische Herzwärmer für alle, die noch ein wirkliches Herz haben; Traumschleudern und poetische Komik für alle, die feine Ironie, kluge Verspieltheit und höhere Albernheit noch für das halten, was sie sind: Wunderbare menschliche Eigenschaften, die einem helfen können, mit liebevoller Zuversicht in die Welt zu schauen".

Info: "Magier der Sinne, Poet der Leidenschaft", 222 Lieder von Bernhard Bentgens, erschienen im Rediroma-Verlag in Remscheid, 14,95 Euro.