Bensheim. (RNZ) Dass Schweden in Sachen Hardrock einiges zu bieten hat, beweisen die Musikerinnen von Thundermother auf ihrer "Heat Wave Tour". Die Hitzewellen sind dabei auch der musikalische Ausdruck des markanten Lebensstils der Hardrockerinnen, die Rock’n’ Roll nicht nur spielen, sondern ihn auch leben. Beim Heavy-Metal-Festival in Wacken gehören die Mütter des Donners inzwischen zu den Stammgästen und sind auch diesen Sommer wieder dabei. Das im Sommer 2020 veröffentlichte Album "Heat Wave" erreichte in Deutschland Platz sechs der Charts. Die 13 Songs zeigen das Potenzial der vier Musikerinnen: eine ausgefeilte Mischung aus Rock’n’ Roll, Blues, Punk und Heavy Metal. Mit Sounds à la AC/DC und Motörhead mit modernen Hard Rock-Elementen und sattem Siebziger-Jahre-Groove. Besonderer Gast: Die aufstrebende tschechische Psy-Core-Metal-Band Dymytry.

Info: Bensheim, Dienstag, 17. Mai, 20.30 Uhr, Musiktheater Rex. Karten für 27,30 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.