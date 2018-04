Von Matthias Roth

Heidelberg. Jean-Guihen Queyras ist einer der interessantesten Cellisten dieser Tage. Beim Heidelberger Frühling hatte man mehrfach Gelegenheit, ihn mit verschiedensten Programmen zu hören. Nun spielte er Bachs sechs Cello-Suiten in der HebelHalle: "Mitten wir im Leben sind" hieß der pausenlose Abend.

Der 50-jährige Frankokanadier mit dem Cappa-Cello von 1696 kam schon als Kind mit seinen Eltern über Algerien nach Frankreich, wo er in Lyon studierte. Freiburg und New York waren weitere Stationen, bevor er in Pierre Boulez’ Ensemble InterContemporain eintrat und dann eine Solokarriere startete. Dabei widerstand er der Versuchung, sich auf eine Musikepoche zu spezialisieren, eine Versuchung, die in den 1980er und 90er Jahren sicher nicht gering war. Queyras widmete sich vielmehr intensiv jeder einzelnen Epoche, vom Barock bis hin zu Uraufführungen zeitgenössischer Werke.

Für Cellisten sind die Bach-Suiten das, was für die Pianisten das "Wohltemperierte Klavier" ist: das Alte Testament der Musik. An diesem Abend spielte er sie alle auswendig und in chronologischer Abfolge. Der voluminöse, charaktervolle Ton seines bemerkenswerten Instruments füllte den leeren Raum der HebelHalle problemlos, selbst wenn er - wie bei der 1. Suite in G-Dur - mit dem Rücken zum Publikum saß. Er spielte fast ohne Vibrato und verzierte bei Wiederholungen frei und scheinbar improvisiert. Doch dem Zufall war hier nichts überlassen.

Queyras pointierte die Tanzrhythmen, gestaltete die geheime Polyphonie dieser Musik transparent und gab jedem Satz eine unverwechselbare Prägung. Das monströse Präludium in c-Moll offenbarte die unglaubliche Sonorität von Instrument und Klangraum, die Allemanden, Couranten und Giguen transportieren Leichtigkeit, die Menuette, Bourées oder Gavotten hatten tänzerischen Schwung - und die Sarabanden: tiefgehende Meditationen in Raum und Zeit. Ein Universum der Klangkunst Bachs. Queyras wechselte für jedes Stück seine Position im Raum, der in den ersten vier Suiten kühl ausgeleuchtet war und erst dann das Licht (Luc Schaltin) überhaupt als Teil einer minimalistischen Inszenierung in Erscheinung trat. Denn Jean-Guihen Queyras bestritt den Abend nicht allein.

Anne Teresa De Keersmaeker hatte sich als Tänzerin und Choreografin tief wühlende Gedanken zu dieser Musik gemacht und zeigte mit einer auf dem Boden angedeuteten komplexen Konstruktion von Linien, dass sie dem geheimnisvollen, abstrakten Kern der Kompositionen auf der Spur war. Dabei übertrug De Keersmaekers "Rosas"-Ensemble (Marie Goudot, Michaël Pomero, Julien Monty und Boštjan Antoncic) Motive und variantenreiche Verästelung der Musik in (meist solistische) Bewegungen. Auch barocke Andeutungen waren, etwa bei den wenigen Paar-Tänzen, erahnbar.

Die Sache hakte allerdings gründlich bei der tänzerischen Ausführung der einzelnen Nummern, die äußerst unterschiedlich ausfielen und bisweilen dilettantisch anmuteten, auch wenn die Tänzer alle einmal in professionellen Compagnien getanzt haben.

Vor allem die Leiterin und Choreografin Anne Teresa De Keersmaeker zeigte bei schnellen Schrittfolgen und im einzigen wirklichen Pas de deux zur Courante aus der Suite Nr. 4 in Es-Dur kaum mehr professionellen tänzerischen Zuschnitt.