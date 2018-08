Auf dem Podium im Königssaal des Heidelberger Schlosses: Der Schweizer Stararchitekt Max Dudler war 2012 Gast der "Heidelberger Schlossgespräche". Eine Ausstellung über die zwei Mal pro Jahr an dieser prominenten Adresse veranstalteten Architektur-Debatten wird in wenigen Tagen in Santiago de Chile eröffnet. Max Dudler, der das neue Besucherzentrum auf dem Schloss geplant hat, reist zusammen mit einer kleinen Delegation aus Heidelberg nach Südamerika, um an der Vernissage teilzunehmen. Foto: Thilo Ross

Von Volker Oesterreich

Santiago de Chile/Heidelberg. Vielleicht erhalten die "Heidelberger Schlossgespräche" sogar den Segen des Papstes. Wenn nicht direkt, dann zumindest indirekt. Denn am Abend des 18. Januar wird in der Architektur-Fakultät der Päpstlichen Universität von Santiago de Chile eine Ausstellung über die höchst erfolgreiche Heidelberger Gesprächsreihe eröffnet. "In einem alten Kreuzgang", wie Bernd Müller sagt. Er ist der Leiter des Amtes Vermögen und Bau des Landes Baden-Württemberg mit dem Verantwortungsbereich Heidelberg und Mannheim. Papst Franziskus sei am gleichen Tag ebenfalls vor Ort, "es ist ja seine Universität, wahrscheinlich kommt er schon am Vormittag, wir sind erst abends da", sagt Müller.

Aber die Planungsskizzen und Fotos der 14 Stararchitekten, die sich bislang an den "Heidelberger Schlossgesprächen" beteiligt haben, werden schon am Vormittag im Kreuzgang hängen. Bernd Müller hat die Architektur-Reihe vor sieben Jahren zusammen mit vielen Förderern auf den Weg gebracht. Als Diskursforum über die zeitgenössische Architektur ist sie einmalig in Deutschland. Zur Eröffnung kam 2011 Franco Stella, der den Wiederaufbau des kriegszerstörten und dann von DDR-Apparatschiks komplett weggesprengten Berliner Stadtschlosses geplant hat. Bald soll der 650 Millionen Euro teure Zwitter aus nachgebautem Barock und moderner Architektursprache als "Humboldtforum" eröffnet werden, ein Mammutprojekt mit musealer und wissenschaftlicher Nutzung.

Zweiter prominenter Schlossgespräche-Gast war im Frühjahr 2012 der Schweizer Architekt Max Dudler. Von ihm stammt das neue Besucherzentrum auf dem Heidelberger Schloss. Die Sattelkammer daneben hat Dudler zu einem Restaurant-Trakt verwandelt und dabei das historische Ambiente mit nur wenigen modernen Akzenten versehen - klar und stilbewusst im Miteinander von Alt und Neu, Dudlers Markenzeichen. Er wird die Eröffnungsrede zur Ausstellung in Santiago halten. Außerdem plant er einen Architektur-Workshop mit chilenischen Studenten.

Der Leitgedanke der Ausstellung lautet "Bauen am besonderen Ort". Zur Vernissage reisen neben Dudler und Bernd Müller voraussichtlich noch ein Heidelberger Immobilien-Unternehmer und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. Organisiert hat die Schau Walter Eckel, Leiter des Lateinamerika-Centers der Universität Heidelberg in Santiago. Er knüpfte auch den Kontakt zur gastgebenden "Pontificia Universidad Católica de Chile".

Die Idee zur Ausstellung über die "Heidelberger Schlossgespräche" hatte Bernd Müller schon vor längerer Zeit. Im Gespräch mit Walter Eckel reiften dann die Pläne, "und auf einmal ging es Schlag auf Schlag". Bernd Müller schrieb alle bisherigen Gäste der Schlossgespräche an und bat sie, die Kernthesen ihrer Bauästhetik auf jeweils drei Plakaten zu dokumentieren. "Ich hatte gehofft, dass sich vielleicht sieben oder acht dazu bereit erklären würden, aber es haben alle 14 mitgemacht", auch die Weltstars wie der erwähnte Franco Stella oder Daniel Libeskind, der mit dem Jüdischen Museum in Berlin seinen internationalen Durchbruch erlebt hatte und dann den Masterplan für "Ground Zero" an der Südspitze von Manhattan schuf.

Die in wenigen Tagen in Südamerika beginnende Ausstellung soll keine "Eintagsfliege" sein, betont Bernd Müller. "Wir haben jetzt das gesamte Material beisammen, das können wir auch woanders zeigen, in Belgien zum Beispiel oder im Frankfurter Architekturmuseum." Bis dahin liegen wahrscheinlich auch weitere Bände über die "Heidelberger Schlossgespräche" vor. Band 1 über die ersten fünf Stararchitekten ist vor einem Jahr als opulent bebilderter Prachtband in der Mannheimer Edition Panorama erschienen.