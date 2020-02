Von Milan Chlumsky

Karlsruhe. "Die Sache ist ganz simpel: Wenn Sie von Holz nichts verstehen, dann können Sie einige Millimeter dünne geometrische Muster schnitzen, die am Anfang ganz flach sind. Wenn Sie diese aber nach Europa bringen, werden sie sich in alle Richtungen biegen, weil die Feuchtigkeit auf Bali ungleich höher ist. Dann ist das vernichtet, was Sie in der Zeichnung zunächst entworfen haben und während langer Stunden in Holz übertrugen", sagt der 1982 in Heidelberg geborene Künstler Max Gärtner.

Nach dem Abitur studierte er in Barcelona Kunst. Bald erkannte er, dass er lieber zeichnet als malt, und wechselte an eine Designerschule, die eher in Richtung Comics ging. Hier scheint er seinen Weg gefunden zu haben: vor allem in der für ihn charakteristischen Zeichnung, in vielerlei Hinsicht inspiriert von der afrikanischen Kunst. Erst nach und nach kam er zum Ausschnitt aus dem Papier. Vor einigen Jahren kam der filigrane Holzschnitt dazu.

Max Gärtner. Foto: Chlumsky

Bei der diesjährigen Art Karlsruhe hatte Gärtner großen Erfolg: Sämtliche Arbeiten wurden verkauft, obwohl sie fast alle balinesische Motive haben. Einen Teil des Jahres verbringt Gärtner nicht in seinem Berliner Atelier, sondern auf der indonesischen Insel. Er schätzt jene balinesischen Künstler hoch, die sowohl in Stein wie im Holz im Stande sind, die kleinsten Öffnungen in absoluter Symmetrie per Hand zu bearbeiten. In vielen großen Arbeiten Gärtners findet man den gleichen Willen zur Genauigkeit und zur Perfektion.

Gärtner hat auch einige Jahre in Angola gelebt, wo er lernte, diese Präzision auf mehr oder minder zweidimensionale flache Masken zu übertragen, die eine religiöse oder kultische Funktion hatten. Den auf Bali entstandenen Arbeiten hilft die dritte Dimension, einige der dortigen kultischen Elemente besser zu verstehen: Manche Tempel und Opfergabenstatuetten gehen auch zunächst von der Zeichnung aus, bevor sie die räumliche Komponente – meist durch optische Illusion – erreichen.

Max Gärtner nutzt eine ähnliche Vorgehensweise, nur sind die beiden Schnitzereiarten auf Papier und Holz sehr viel filigraner und feiner, auch wenn sie sich nicht der gängigen Paradigmen der indonesischen Kunst bedienen, wo Farben (schwarz, weiß, rot) eine genau definierte Rolle haben, etwa bei der Begräbniszeremonie und auch in dem hinduistischen Glauben der Bewohner.

Auf Bali hat das Übernatürliche den gleichen Wert wie das alltäglich Reale. Der Tod bedeutet, dass die Götter die eben Verstorbenen mehr brauchen als die Familie im Diesseits, und wenn diese ihre Pflicht getan haben, kehren sie als Pflanze oder Tier auf die Erde zurück, wobei es immer darum geht, den Göttern zu dienen und die Dämonen zu verjagen, was in jedem Tempel und auf jeder Opferstelle durch die Farben Weiß und Schwarz anschaulich demonstriert wird.

Kürzlich hat Max Gärtner diese Symbolik in seinem schönen Film über Götter und Geister thematisiert, den er in den Reisfeldern und Wäldern in der Nähe der balinesischen Kunststadt Ubud in enger Zusammenarbeit mit balinesischen Performern und Tänzern entwickelt hat. Neben balinesischen Elementen verwendete er dabei auch jene Masken aus Angola, die bezeugen, dass die Realität und das Übernatürliche in beiden Zivilisationen, in denen er lebte, eine Synthese finden können, in dem Licht und Schatten, das Materielle und das Geistige in einer Balance verharren.