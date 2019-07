Von Steffen Rüth

Der frühere Boygroupsänger, der sich als Teil des ultrapopulären Duos "Ich + Ich" mit Annette Humpe fest in der Deutschpop-Landschaft etabliert hat, klingt musikalisch dieses Mal ein wenig moderner, die Texte allerdings tendieren wie und je zum Melodrama.

Adel, Dein 2017 erschienenes Album "So schön anders" war sehr durch Deine Scheidung sowie durch einen Badeunfall geprägt, bei dem Du mit weniger Glück auch hättest gelähmt sein können. "Alles lebt" ist insgesamt deutlich heller.

Adel Tawil: Ja. Deswegen war ich auch so schnell mit diesem Album. Ich fühle mich längst wieder viel besser, und im Nachhinein gibt es wütende Songs auf der letzten Platte, die ich heute so nicht mehr schreiben würde. Das Gute war, dass bei meiner letzten Tour jedes Konzert eine Form von Selbsttherapie war.

Im Lied "DNA" singst Du "Der Himmel reißt auf, und das Meer will sich verneigen vor dieser Liebe." Ist das noch Romantik oder schon Kitsch?

(lacht): Okay, der Song ist wirklich volles Rohr. Ich war bei der Geburt meines Kindes dabei, das war eine unglaublich ehrfürchtig machende Erfahrung. Die Natur und das Leben kamen mir mit einer riesigen Wucht entgegen. Dieser große Moment und diese unendliche Liebe zu meinem Kind haben dieses Lied verdient.

Wusstest Du immer, dass Du Kinder haben willst?

Ja. Familie ist das ultimativ Wichtigste für mich. Mir war immer klar, dass ich selbst eine Familie gründen möchte, ich hatte es aber nicht eilig. Dieses Musikerleben schützt einen ja auch ganz schön vor dem Erwachsenwerden. Dann bin ich letztes Jahr 40 geworden und Papa, und habe das Gefühl, dass damit das Kapitel dieses relativ bedenkenlosen Künstlerlebens, wo man ins Bett geht und aufsteht, wann man will, und auch macht, was man will, abgeschlossen ist.

Jetzt ist morgens um 6 Uhr aufstehen angesagt?

Das ist doch super. Wobei ich sagen muss: Die Mütter sind immer noch diejenigen, die es richtig rocken. Allein die Geburt. Mein Respekt vor Frauen ist wirklich noch mal unermesslich gewachsen.

Die Zeiten der "Liebe to go", wie ein weiteres Stück heißt, sind für Dich also nun passé?

Der Song setzt sich mit unserer Leistungsgesellschaft auseinander. Wir leben in einer Welt des "Höher, schneller, weiter", und oft bleibt dann für die Liebe, zum Essengehen, für einem romantischen Abend einfach keine Zeit mehr. Kein Wunder, dass es in Japan jetzt schon diese Liebesroboter gibt. Alles wird auf Effizienz getrimmt.

Hast Du es selbst mal mit so einer Dating-App versucht?

Ja, aber das war ein Fiasko (lacht). Als ich das letzte Mal Single war, habe ich mich bei Tinder angemeldet. Das bringt überhaupt nichts, wenn du bekannt bist. Weil keine Frau mir geglaubt hat, dass ich es wirklich bin. Die Gespräche, die ich da geführt habe, waren komplett absurd.

"Liebe to go" wie auch überhaupt die meisten der neuen Nummern setzen auf Beats und auf eine, sagen wir mal, jüngere, stärker an Hip-Hop orientierte Produktion. Warum?

Ich wollte, dass das neue Album deutlich urbaner klingt als das vorherige. Mit mehr Ecken und Kanten. Und das heißt: Die Beats sollten mehr knallen, der Bass sollte brummen. Ich mache immer noch Popmusik mit starken Melodien, aber die Haltung dahinter ist kompromissloser. "Alles lebt", das der Duisburger Produzent Juh-Dee produziert hat, ist genau so geworden, wie ich es wollte. Auch für ihn war das was Neues, vor mir hat er immer nur mit Rappern wie Farid Bang oder KC Rebell gearbeitet.

Der deutsche Hip-Hop hat keinen optimalen Ruf und gilt bei vielen als aggressiv, konsumgeil, homophob und frauenverachtend.

Diese Keule wird über alle gezogen, aber viele kriegen zu Unrecht was ab. Ich bin mit Hip-Hop, Breakdance, Graffiti großgeworden. Das ist eine Kultur, die ihre eigenen Werte hat. Und die sind keinesfalls auf Hass aufgebaut. Battle-Rap zum Beispiel ist verbaler Kampfsport.

Im Song "Atombombe" singst Du über einen Bombenfehlalarm. Hast Du das wirklich so erlebt?

Und ob! Wir waren zu acht, meine Freundin damals hochschwanger, als wir bei meinem Freund Marlo auf Hawaii an den neuen Songs gearbeitet haben. Eines Morgens bekamen plötzlich alle diese Push-Nachricht auf ihr Handy "Achtung, Bombenalarm. Bringen Sie sich in Sicherheit. Das ist keine Übung." Das war zu der Zeit, als Trump und Kim Jong-un sich gegenseitig beschimpften, dadurch war das ganze Szenario nicht komplett unrealistisch. Alle drehten am Rad. Nur unsere weise, alte Yogalehrerin Ellen Einhorn rieb sich den Bauch und sagte "Keine Angst. Ich spüre nichts." 38 Minuten nach dem Alarm kann dann auch die Entwarnung.

Keine Entwarnung gibt es, was den Rechtspopulismus auf der Welt angeht. In "Wohin soll ich gehen" greifst Du das Thema Rassismus auf persönliche Weise auf.

Ja. "Wohin soll ich gehen" ist ein Liebeslied, eine Hommage an Deutschland. Ich lasse mir mein Heimatland nicht wegnehmen. Ich lasse mir auch nicht sagen, dass jemand dieses Land mehr liebt als ich, nur weil er vielleicht hellere Haut hat. Ich bin hier geboren, und ich werde hierbleiben. Wer mich hier nicht haben will, weil meine Eltern aus Tunesien und Ägypten stammen, der muss trotzdem mit mir leben. Oder selber gehen.

Hat sich das Klima verändert?

Leider ja. Es herrscht teilweise ein Tonfall, den es früher nicht gab. Fremdenfeindlich ist nur eine Minderheit, aber diese Minderheit ist sehr laut. Da muss die Kunst Haltung zeigen, aber ohne erhobenen Finger. Ich verurteile auch niemanden, der rechte Parteien wählt, wir leben in einer Demokratie. Aber man sollte schon wissen, für wen man da stimmt. Nehmen wir nur die FPÖ. Was waren das für selbst ernannte Saubermänner. Und dann bricht diese Fassade krachend zusammen und man erkennt, dass es diesen Leuten nicht wirklich um ihr Land, sondern nur um Kohle geht. Ich hoffe, dass Österreich erst der Anfang war und nach und nach noch viele weitere Masken heruntergerissen werden.