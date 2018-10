Von Heribert Vogt

Gemeinsam mit Intendant Holger Schultze leitet Jürgen Popig seit 2012 den Heidelberger Stückemarkt.

Herr Popig, worauf sind Sie beim jetzigen Stückemarkt besonders gespannt?

Wie die neuen Stücke des Autorenwettbewerbs bei den Besuchern ankommen und wer den Publikumspreis gewinnt. Toll finde ich, dass wir in zehn Tagen etwa 20 Ensembles hier haben. Das ergibt eine besondere Stimmung. Und das Publikum kann nach den Aufführungen mit den Theaterkünstlern sprechen. Insgesamt werden 30 Dramen geboten.

Gastland ist Griechenland, das von der Finanzkrise stark betroffen ist.

Unser Griechenland-Scout Anestis Azas hat Stücke und Aufführungen ausgewählt, die sich mit der europäischen Wirtschafts- und Finanzkrise befassen. Ein bereits zuvor entstandenes Stück thematisiert ihre Vorphase.

Wie wird mit dem Thema umgegangen?

Mich hat überrascht, wie humorvoll diese Probleme aufgegriffen werden. So ist das Stück "Poli-Kratos" ein satirischer Streifzug durch die Geschichte Athens, von der Wiege der Demokratie bis zum heutigen "Sumpf aus Korruption". Natürlich betonen alle Stücke das Schlimme der Krise. Aber etwa bei Lena Kitsopoulou findet sich zugleich viel Witz. Trotzdem eckt sie mit "Austras und Unkraut" in Griechenland an. In einem Stück spielt auch der Siemens-Bestechungsskandal eine Rolle. Weitere wichtige Autoren sind Yannis Mavritsakis und Vangelis Hadjiyannidis.

Welche Rolle spielt das Theater in Griechenland?

In Athen oder Thessaloniki trifft man auf eine große Bühnendichte. Die Theaterszene leidet aber unter Mittelkürzungen und Schließungen. Das Publikum interessiert sich stark dafür, wie die Kunst auf aktuelle Ereignisse reagiert.

Ist in Heidelberg auch die griechische Antike anzutreffen?

Das erwähnte Stück "Poli-Kratos" beginnt flashartig mit der Antike, stellt aber dann die Entwicklung Athens nach dem Zweiten Weltkrieg dar. Vor allem das Gastspiel des Ballhauses Naunynstraße Berlin mit "Telemachos - Should I Stay or Should I Go?" verbindet die Wirren im heutigen Griechenland mit den Irrfahrten des Odysseus.

Was passiert bei den deutschsprachigen Gastspielen?

Theaterprojekte mit zwei Stücken sind wieder im Kommen - wie die Inszenierung "Stallerhof/3D" aus Stuttgart, eine gelungene Kombination eines älteren Werkes aus den siebziger Jahren von Franz Xaver Kroetz mit einem neuen Text. Es geht um Kindesmissbrauch, der bei Kroetz hart dargestellt wird, während das neue Stück von Stephan Kaluza darauf antwortet. Wichtig ist, dass für die Gastspiele nun der große Marguerre-Saal wie auch der Alte Saal zur Verfügung stehen. So können wir größere Produktionen einladen - wie "Stallerhof/3D" oder das Stück "Call Me God" vom Residenztheater München, bei dem vier Autoren über einen Serienmörder in den USA geschrieben haben.

Kommt die Finanzkrise auch bei den deutschsprachigen Gastspielen vor?

In dem Stück "Ein Pfund Fleisch", das vom Deutschen Schauspielhaus Hamburg aufgeführt wird, hat Albert Ostermaier den Plot von Shakespeares "Kaufmann von Venedig" in eine gegenwärtige Finanzwelt verpflanzt, die so archaisch wie aktuell wirkt. Zu nennen ist auch Kathrin Rögglas Stück "Machthaber" aus Mainz, das ebenfalls unter Bankern spielt.

Was geschieht im Jugendtheater?

Hier geht der Trend zu weniger Originalstücken und zu mehr Film- oder Romanbearbeitungen, die durch die Theater oder durch Autoren erfolgen. Hinzu kommen Stückentwicklungen der Theater mit den Schauspielern. Alle drei Bereiche sind nun vertreten. Das Berliner GRIPS Theater zeigt mit "Über Jungs" ein Originalstück von David Gieselmann. Beim Gastspiel von moks aus Bremen mit "Weiße Magie" handelt es sich um eine Stückentwicklung des Regie-Teams Gintersdorfer/Klaßen. Und Juliane Kanns "No und ich" aus Braunschweig ist eine Romanbearbeitung. Dieses Stück beschäftigt sich mit den Themen Obdachlosigkeit und Armut, die für junge Menschen immer drängender werden.

Was zeichnet den diesjährigen Autorenwettbewerb aus?

Dort gibt es einen inhaltlichen Schwerpunkt: Etwa ein Viertel der 89 eingereichten Stücke beschäftigt sich mit den Phänomenen Altern, Krankheit und Tod in der älter werdenden Gesellschaft. Außerdem wurden jetzt besonders viele Arbeiten von Frauen eingereicht.

Hat der Stückemarkt einen inneren Spannungsbogen?

Dieser entsteht durch die Preisverleihung am Ende. Nach dem Auftakt mit unserer Deutschen Erstaufführung von Thomas Arzts Stück "Alpenvorland" folgt das Griechenland-Wochenende. Daran schließen sich vor allem die Gastspiele an. Und am zweiten Wochenende stellt der deutschsprachige Autorenwettbewerb den finalen Höhepunkt dar.

