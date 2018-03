Von Matthias Roth

Lemberg, Kiew, Charkow, Donezk - Städtenamen, die derzeit jeder kennt und sogar ungefähr zu lokalisieren weiß, denn dort liegen die Fußballstadien der Ukraine, in denen die Europameisterschaft ausgetragen wird. Bis vor kurzem verband ich mit diesen Namen nur dunkle Vorstellungen von "ziemlich weit da hinten". Aber dann kam Post aus Berlin, von der "Deutschen Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht", kurz WASt (ehem. Wehrmachtsauskunftsstelle).

Mehr als ein Jahr zuvor hatte ich dorthin geschrieben, meine beiden Großväter betreffend. Diese waren beim "Unternehmen Barbarossa" dabei, dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941. Der eine, Lukas, als Funker, der andere, Georg, als Mechaniker. Uniformen trugen sie beide, Karriere machten sie nicht, nur einer kehrte zurück.

Es ging für mich darum, Klarheit zu bekommen über ihre Routen und ihr eventuelles Beteiligtsein an NS-Verbrechen, soweit sich das heute dokumentieren lässt. Seit dem Mauerfall hat die WASt auch Zugriff auf ehemals sowjetische Archive, was die Wahrscheinlichkeit präziser Auskünfte erhöhte. Denn die Aussagen von Eltern, Omas, Onkeln und Tanten widersprachen sich teilweise oder stimmten nicht mit dem überein, was als Dokument erhalten geblieben war. Viel gibt es allerdings nicht mehr. Die Familien wollten nach Kriegsende nicht aufbewahren, was sie an die "schlechte Zeit" erinnerte.

Die Nachrichten aus Berlin wichen dennoch kaum von dem ab, was anhand von Aussagen, Fotos und Feldpostkarten zu rekonstruieren war. Einige Legenden, wie sie wohl in jeder deutschen Familie kursieren, waren durch Fachliteratur zu untermauern oder auszuräumen. So ist heute klar, dass Lukas nicht in Stalingrad umkam, wie es immer geheißen hatte. Und jene Geschichte, dass der Nichtschwimmer Georg mit seinem Panzerfahrzeug (Jeep mit Kettenrädern) über das gefrorene Asowsche Meer gefahren sei, den Ausläufer des Schwarzen Meeres, der die Nordostküste der Krim umspült, wurde bestätigt: So wurde die deutsche Armee am 31. Januar 1943 evakuiert, von Asow aus 42 Kilometer übers Meer nach Taganrog, die Rote Armee im Rücken, ihre Flieger im Nacken. Diese bombardierten die Eisflächen, sobald sich die Wolkendecke lichtete.

Georg hatte einen brütenden Sommer und zwei harte Winter im Donez-Becken und im Kaukasus überlebt und erzählte später, das sei einem zugelaufenen Hund zu verdanken gewesen, der ihn nachts wärmte, sowie dem Glück, ein paar entlaufene Schweine erwischt und verzehrt zu haben. Allerdings wusste man nicht genau, ob diese bereits die überall verstreut liegenden Leichen der Kameraden dies- und jenseits der Frontlinie angefressen hatten. Mit dem Gang übers Eis jedenfalls gelang ihm - unterbrochen von mehreren Lazarettaufenthalten - der Rückzug über Odessa und Wien bis nach Bayern, wo er in französische Kriegsgefangenschaft geriet. Er starb in seiner späteren neuen Heimat, der Pfalz, 1967.

Kurz vor der Verlegung

kamen die Sabotageakte

Anders erging es Lukas, der als gelernter Radiotechniker in Speyer und bei Kaiserslautern zum Funker ausgebildet wurde. Erst 1943 kam er zum ersten Militäreinsatz und schickte sogleich Fotos von der "Ostfront" an die Familie, aus Lemberg und, ein Stückweit östlich von Kiew gelegen, Kremenchug (April 1943), dem deutschen Hauptnachschubposten für die drei großen und verheerenden Schlachten von Charkow.

Nach einem Heimaturlaub ging es im folgenden Winter nicht ganz so weit nach Osten. Belegt ist ein Lazarettaufenthalt in Lublin (Polen), und ein beschriftetes Foto zeigt ihn in einer Funkgeräte-Werkstatt in Kowel (kurz hinter der polnisch-ukrainischen Grenze). Im Frühjahr 1944 befand er sich in Stryj (Ukraine) auf dem Weg nach Westen, genauer nach Tschenstochau in Polen. Die Bahnverbindung führte über Lemberg, Jaroslaw, Krakau und Kattowitz - vorbei an Auschwitz.

Aus Tschenstochau kamen Lukas' letzte Lebenszeichen: Ein Foto zeigt ihn mit zwei Kameraden vor der berühmten Wallfahrtskirche am 16. April 1944. In einem Brief schreibt er im Juni, dass sein Nachrichten-Trupp am 23. des Monats verlegt werden soll. Nach Stalingrad (Januar '43) waren die russischen Gegenoffensiven nicht mehr zu stoppen. Die deutschen Truppen räumten die besetzte Krim. Kiew und Minsk wurden von den Sowjets zurückerobert und dabei fürchterliche deutsche Massaker an Juden und der russisch-ukrainischen Bevölkerung entdeckt: Die Schluchten Babyn Jar (bei Kiew) und Drobitzki Jar (bei Charkow) waren zum Grab von Zehntausenden geworden.

Die Nacht vom 19. auf den 20. Juni 1944 ging als die größte Sabotageaktion gegen Einrichtungen der Wehrmacht in die Geschichte dieses Krieges ein: Rund 15 000 Anschläge auf über 9000 Verkehrs- und Nachrichtenverbindungen wurden zeitgleich verübt. Eisenbahnschienen, Telegrafenmasten, Versorgungswege und Stützpunkte hinter den deutschen Linien wurden gesprengt mit dem Ziel, die Koordination der verschiedenen Truppenteile zu unterbrechen. Die gute Logistik der Deutschen war als Hauptfeind dieses Krieges erkannt worden.

Die Rote Armee nutzte das entstandene Chaos der folgenden Tage für die Rückeroberung besetzter Gebiete. Es ist zu vermuten, dass mein Großvater Lukas Opfer dieser Sabotage-Anschläge oder der folgenden Angriffe wurde. "Eine Vermissten- oder Todesmeldung liegt nicht vor", hieß es nun aus Berlin. Er wurde nur 33 Jahre alt. Sein jüngster Sohn, mein Vater, ging damals gerade zur Schule.

Wie schön, dass es bei den jetzigen Nachrichten aus Lemberg, Kiew, Charkow oder Donezk um angenehmere Dinge geht als die damaligen. Wie schön, dass heute eine Rasenfläche ausreicht, Schlachten zu schlagen, mit Hilfe eines Lederballs, der in Netze fliegt.