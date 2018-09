Von Rainer Köhl

Hochkarätige junge Pianisten sind es immer, die auf Einladung des DAI bei der Heidelberger Klavierwoche gastieren. Mit Yi Lin Jiang war ein weiterer vielversprechender Künstler zu Gast. In Hannover studierte er bei Karlheinz Kämmerling und führt sein Solistenstudium derzeit bei Ewa Kupiec fort. Dramaturgisch schlüssige Programme liebt der 27-Jährige, der in München geboren wurde. Das hat er auf seiner vom Magazin "Gramophone" hochgelobten Debüt-CD "Masques" demonstriert und auch nun im DAI, wo er mit drei Nocturnes aus drei Komponistenfedern begann.

Mit jenem für die linke Hand von Skrjabin, dabei aufzeigend, dass er große Poesie quasi mit links ganz erlesen leuchten lassen kann. Delikat abgetönte, nächtliche Klänge hörte man auch von Paderewski (B-dur) und Chopin (Es-Dur): empfindungsreich und voller Sehnsucht musiziert, den Klängen nachlauschend, sinnierend, kleine Einhalte gewährend.

Mit den "Drei Klavierstücken" D 946 holte der Pianist Schubert aus der Wirtshaus-Sphäre heraus, gab ihm dafür sehr viel Noblesse und Tiefsinn. Ästhetischen Klang verband Jiang mit innigen Gesängen, erweckte transzendierende Aspekte. In rasanter Virtuosität intensivierte er das Allegro, gab der Musik geistige Größe. Einen großen Erzählton eröffnete der Pianist ebenso in den Klavierstücken op. 118 von Brahms, ließ wunderbare Lyrik mit flammender Passioniertheit wechseln. Energiereich aufgewühlt war sein Spiel im Allegro, kraftvoll obsessiv in der Ballade, um daneben großen Zauber zu entfalten, wie im letzten Intermezzo, das er in transzendierende Sphären führte.

Zum Abschluss: Bachs "Chaconne" aus der d-moll-Partita in der Bearbeitung von Ferruccio Busoni. Dabei zeigte sich noch einmal exemplarisch die Extraklasse des jungen Pianisten, der bestechende Technik und tiefe geistige Durchdringung vorbildlich verband. Quirlig verspielten Witz und Heiterkeit ließ er zwischen dem virtuosen Anstürmen der donnernden Oktaven tönen, rasant loderndes Laufwerk mündete in traumhafte Lyrik von wundersamem Farbreichtum.

Insistierende, obsessive Bravour und tiefe Introspektion ließ er dabei aufeinandertreffen. Mit einem innig musizierten langsamen Satz von Bach/Marcello bedankte sich der Pianist für den begeisterten Applaus und ließ mit einer Gershwin-Bearbeitung ("The girl I love") noch eine zweite Zugabe folgen: spielerisch leicht und vergnüglich, mit hochvirtuosen Ornamenten angereichert.