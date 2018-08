Von Milan Chlumsky

Es fing damit an, dass sie eine Schlafmatratze und etwas zu essen organisierte, das für zehn Tage und Nächte ausreichen sollte. Gretta Louw wollte im Rahmen eines Projekts beim "Art Laboratory Berlin" herausfinden, ob wahr ist, was behauptet wird: Menschen, die permanent online sind, verlieren den Bezug zur Wirklichkeit. Ihr Gehirn verändert sich. Die Hemmschwelle sinkt, die Internet-Nutzer beginnen, ihr Gegenüber auf dem Bildschirm als etwas Virtuelles wahrzunehmen. Wenn es schlimm kommt, kreieren sie sich einen Avatar, in dem sich die realen Züge mit einem künstlichen Körper vermischen. Am Ende verschwindet die Wirklichkeit.

Die Bedingungen des Experiments "Controlling Connectivity": ununterbrochene Online-Präsenz und ständige Erreichbarkeit über Skype, Facebook, Twitter, Google+ sowie Tumblr. Zudem die Bereitschaft, diese Performance in festgelegten Intervallen aufzunehmen und als späteres Dokument zu nutzen. Man ahnt: Ohne eisernen Willen geht es nicht.

Die Künstlerin Gretta Louw (geboren in Südafrika, aufgewachsen in Australien, wo sie neben Kunst auch Psychologie studierte) hat in Japan und Neuseeland gelebt, bevor sie sich 2007 in Berlin niederließ. Das Internet samt aller Macken war über Jahre das Hauptkommunikationsmittel mit der Familie. Die Möglichkeit, praktisch von jeder Stelle der Erde mit irgendjemandem in Kontakt zu treten, warf zuerst die Frage nach der Qualität dieser Kommunikation auf.

So war die anfängliche kritische Auseinandersetzung dadurch gekennzeichnet, dass Louw die Probleme der Datenübermittlung in durchdachten konzeptuellen Arbeiten benannte und analysierte. Was passiert etwa, wenn durch eine bessere Auflösung die Kommunikation abbricht und sowohl der Kommunikator als auch der Empfänger herauszufinden versuchen, was in jenem Augenblick online passiert?

In der nächsten Stufe ging es um das Verhältnis zwischen der realen und virtuellen Kommunikation, in der das Gegenüber unter Umständen eine genauso aktive Rolle übernimmt wie die Künstlerin. Das aufgezeichnete Gespräch zu einem künstlerischen Thema wird dann Bestandteil einer Arbeit - wie die Reduktion des 240 Stunden dauernden Art Laboratory Project in Berlin, die auf eine etwa zehnminütige Serie von Screen Shots zusammenschrumpft.

Der Betrachter wird Zeuge der zunehmenden Müdigkeit der Protagonistin, die es nur auf eine Stunde Schlaf pro Tag brachte und psychische Reaktionen zeigte: Am Ende, so erzählt sie, hatte sie das Gefühl, alles ginge außerhalb ihres Kopfes vonstatten. Als sie nach zehn Tagen die Tür nach draußen öffnete, schienen die Dinge zweidimensional, flach zu sein. Als genau denkende und arbeitende Psychologin zieht Louw aber eine scharfe Trennungslinie zwischen dem Virtuellen und Realen.

Was die Jury offensichtlich veranlasste, Louw mit dem Hauptpreis der Heinrich Vetter-Stiftung 2014 auszuzeichnen, ist nicht nur ihre Fähigkeit, das facettenreiche Feld der Internet-Technologien zu erschließen, sondern vor allem die Bereitschaft, wichtige Fragestellungen in Online-Performances umzusetzen. Somit stehen vor allem die Auswirkungen im Zentrum, die diese Technologien auf Menschen haben.

Ein Beispiel ist auch Louws Arbeit mit Aborigenes-Kindern und Künstlern der "Lajamanu Community" in Australien. Bei dieser direkten Online-Schaltung zwischen der australischen Wüste und Berlin zeigten sich die Grenzen des virtuellen Kontakts; das Gespräch legte die verschiedenen Lebensrhythmen offen. Da hatten es die Kinder leichter, die nach ihren Vorlieben befragt wurden. Inwiefern die Aborigenes mit dem Blick in die Räume des Art Laboratory Berlin etwas anfangen konnten, ist ungewiss; umgekehrt schaute man in die beginnende Wüstennacht. Louw hat aktuelle Fragen zum Cyberspace formuliert; von Antworten ist man aber weit entfernt.

Der Förderpreis des Vetter-Preises ging an Vanessa May, die eher dem traditionellen Kunstbegriff verpflichtet ist.

Info: Mannheimer Kunstpreis 2014 der Heinrich Vetter-Stiftung, Kunstpreis 2014: Gretta Louw, Me vs. Internet, Förderpreis 2014: Vanessa May. Stadtgalerie Mannheim, bis zum 14. September 2014.