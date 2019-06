Von Milan Chlumsky

Viele Prognosen für die Regeneration von Natur - beispielsweise infolge eines Vulkanausbruchs - haben sich als falsch erwiesen. So glaubte man etwa, dass es kleine Samen sein würden, die die Renaturierung der Landschaft einleiten würden. Es war aber eine bestimmte Ratte, die Korridore in der Ascheschicht baute und so durch Wasser und Luftzufuhr die beinah abgestorbenen Hölzer und Pflanzen zu neuem Leben erweckte. Auch glaubte man, dass eine zentrale Leitstelle in der Industrie sinnvoll sei, doch es reifte die Erkenntnis, dass in einer komplexen Welt viele Tausend dezentrale Stellen in einer Kette besser auf Ereignisse reagieren.

Die neue Entwicklung mit der Bezeichnung "Industrie 4.0" bedient sich der neuesten Errungenschaften der IT-Branche und versucht, eine anders gelagerte Logik in Teile des Arbeitsprozesses zu integrieren - beispielsweise in Verbindung mit künstlerischem Denken. Anders gesagt: In Wirtschafts- und Produktionsbereichen werden zunehmend kreative Lösungen nötig, und viele Unternehmen sind dabei, Künstler in bestimmten Industriebereichen zumindest um Rat zu bitten. "Thinking, Acting, Reflecting 4.0" ist der Titel der gegenwärtigen SAP-Fotografieausstellung, die auf die tief gehende Wandlung von Dienstleistungen und Produkttechnologien hinweist. Diese werden künftig so stark miteinander vernetzt, dass der Mensch sich ganz anderen Themen widmen kann. Es ist daher nur folgerichtig, dass die SAP acht Fotokünstler (und zwei Fotogruppen) eingeladen hat, verschiedene Projekte zu präsentieren, die unmittelbar mit dem Begriff "Industrie 4.0" und neuem Unternehmertum zu tun haben. Interessanterweise kommen viele aus der fotografischen Ostkreuzagentur (so benannt nach dem Berliner Bahnhof), die jedem der in der Agentur tätigen Fotografen absolute Freiheit in der Wahl der Themen und Ausführungen garantiert.

Die Berliner Fotografin Julia Runge machte in Simbabwe eine Reportage über eine bestimmte Form der Pilzzucht, damit einzelne technologische Schritte auch anderswo in Afrika angewandt werden können. Die Fotografie veranschaulicht - mehr als jede schriftliche Anleitung - das gesamte Vorgehen. Die junge Fotografin durfte beim Social Entrepreneur Award 2014 den Publikumspreis für sich verbuchen. Sie dokumentierte den relativ einfachen Weg der in Simbabwe lebenden Unternehmerin Chido Govera, die erkannt hatte, dass eine bestimmte, sehr nahrungsreiche Pilzkultur auf Abfallhalden gedeihen kann - diese Kultur könnte beitragen, Hunger zu lindern.

Den Hauptpreis beim Social Entrepreneur Award 4.0. erhielt der aus Osnabrück stammende Fotograf Sascha Weidner für seine wunderschönen Aufnahmen der Kirschblüte in Japan, bei denen es weniger darum geht, einen direkten Zusammenhang mit dem neuen technologischen Denken zu illustrieren als vielmehr darauf hinzuweisen, dass diese nur wenige Tage dauernde Blütenpracht ein Symbol für das Werden und Vergehen der Natur ist. Was auf anderer Ebene auch für die Industrie gilt. Weidner war an der Hochschule für Bildende Künste Meisterschüler von Dörte Eißfeld. Er wurde international vielfach ausgezeichnet. Mitte April ist er - erst 39 Jahre alt - einem Herzinfarkt erlegen.

Allen Fotografen dieser Schau ist gemeinsam, dass sie die schwierige Entwicklung zu dokumentieren versuchen und Vorreiter einer neuen Ära sind. Rein äußerlich wird es um Fahrzeuge gehen, die allein von A nach B fahren. Doch letztendlich sind die Entwicklungsstadien und die daraus resultierenden Veränderungen heute noch nicht abzusehen.

Info: "Thinking, Acting, Reflecting 4.0," SAP-Kunstausstellung im Internationalen Schulungszentrum in Walldorf, bis 31. Juli, Montag bis Freitag von 10 bis 20 Uhr, www.sap.de/kunst