Der Regisseur Michael Haneke bei der Berliner Deutschlandpremiere seines Films 'Liebe', der heute in die Kinos kommt. Foto: Ole Spata

Von André Wesche

Mit dem Film "Liebe" gewann der österreichische Regisseur Michael Haneke 2012 die Goldene Palme der Internationalen Filmfestspiele von Cannes. Damit wiederholte der 70-jährige den Erfolg seines Dramas "Das weiße Band", das auch den Deutschen und den Europäischen Filmpreis sowie einen Golden Globe erhielt. In "Liebe" spielt die französische Filmlegende Jean-Louis Trintignant (81) einen Musikprofessor im Ruhestand, dessen Leben aus den Fugen gerät, als seine Frau (Emmanuelle Riva) zum Pflegefall wird.

Herr Haneke, der Titel "Liebe" weckt keine Assoziationen zu älteren Menschen und dem Tod.

Ich würde mich nicht unterstehen, eine Liebesgeschichte unter Dreißigjährigen "Liebe" zu nennen. Das wäre etwas kokett. Wie immer war der Titel das Schwierigste. Dann saß ich mit Jean-Louis in Paris beim Essen, und er fragte: "Warum nennst Du den Film nicht einfach ,Liebe', er handelt doch davon?". Ich fand die Idee wunderbar. Ein solcher Titel ist nur in dieser ungewöhnlichen Konstellation möglich.

Warum haben Sie diese universelle Geschichte in Paris angesiedelt?

Der Grund war Jean-Louis Trintignant. Ich habe das Buch für ihn geschrieben, weil ich die Chance haben wollte, mit ihm zu arbeiten. Ich wüsste niemanden weltweit, der die Rolle so spielen kann wie er.

Was fasziniert Sie an Trintignant?

Ich war immer ein Fan, seit ich als Jugendlicher seinen ersten Film "...und ewig lockt das Weib" gesehen habe. Ich hatte mein ganzes Leben lang zwei Lieblingsschauspieler, Marlon Brando und Jean-Louis Trintignant. Sie haben beide ein Geheimnis. Egal, was sie spielen, sie sind immer irgendwie "drüberweg". Es bleibt ein Geheimnis.

Sprechen Sie sich mit dem Film für das Recht auf den eigenen Tod aus?

Ich bin nicht mit der Absicht herangegangen, irgendwelche Statements zu provozieren. Grundsätzlich hasse ich Filme, die Statements von sich geben. Filme oder Bücher sollten ein Dialog zwischen dem Macher und dem Rezipienten sein. Darum bemühe ich mich. Ich hatte ein Erlebnis in der Familie, das mich sehr bewegt hat. Wie gehe ich um mit dem Leid eines Menschen, den ich liebe? Das war der Ausgangspunkt. Die Themenkreise, die sich dazu öffnen, haben sich ergeben.

Interessiert es Sie, welche Antworten die Zuschauer für sich finden?

Sie fallen ja hoffentlich unterschiedlich aus. Dann hat der Zuschauer die Möglichkeit, seine Wahl zu treffen. Deshalb wird in meinen Filmen auch oft die Lösung verweigert. Wenn mir jemand sagt: "Du sollst jetzt...!", ist das langweilig.

Ihr Film hat für jeden, der Pflegefälle kennt, einen hohen Wiedererkennungswert. Wie haben Sie über das persönliche Erlebnis hinaus recherchiert?

Der Fall, der in meinem Leben passiert ist, hat mit dem Fall, der beschrieben wird, überhaupt nichts zu tun. Ich hatte das Glück, in Paris den "Oberspezialisten" für diese Fälle kennenzulernen. Diese Recherche war wahnsinnig interessant. Wie Anne spricht und was da alles passiert, ist die Frucht einer Recherche.

Sie zeigen das ganze Leid, verzichten aber auf besonders drastische Szenen. Der Zuschauer möchte nie wegsehen.

Den richtigen Ton zu finden, ist schwer. Es gibt bei diesem Thema zwei Gefahrenquellen. Die eine ist die Sentimentalität, die andere ist der Miserabilismus, das Baden im Degoutanten und Schrecklichen. Bei Letzterem interessiert mich die emotionale Komponente. Wie gehe ich damit um, dass da jemand leidet, den ich liebe? Man sieht genug, um zu verstehen, worum es geht. Dass der Film gut ankommt, hat damit zu tun, dass das Gleichgewicht irgendwie gewahrt ist. Die andere große Gefahr ist, dass man auf das Sentiment drückt. Das zu unterdrücken, gelingt mir ganz gut. Ich bin allergisch gegen Sentimentalität, auch im Privatleben. Ich halte das schlecht aus, ich finde das immer ein bisschen peinlich.