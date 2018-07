Von Volker Oesterreich

Die Welt der Erniedrigten und Beleidigten ist düster. Besonders finster geht’s zu, wo seit einem Jahrhundert durch unterschiedliche ideologische, diktatorische oder gesellschaftliche Verhältnisse die Unfreiheit regiert. Deshalb steigt die atmosphärisch stark aufgeladene Performance "Haus der Hunde" aus dem Dakh Theater Kiew bei nur spärlicher Beleuchtung direkt unterm nachtschwarzen Bühnenturm des Heidelberger Theaters. Im Zentrum ein niedriger Gitterkäfig, in dem die Gefangenen vor sich hinvegetieren. Sie werden vom Wachpersonal schikaniert oder machen sich gegenseitig die Hölle heiß. Eine Diktatur innerhalb der Diktatur.

Das Publikum sitzt bei diesem bemerkenswerten Gastspiel, das zum Finale des Heidelberger Stückemarkts gezeigt wurde, im Karree um den Käfig. Einige Zuschauer nehmen auch oben auf ihm Platz und blicken durch Gitterroste auf die gebückt agierenden Darsteller zu ihren Füßen. Im zweiten Teil hockt eine Zuschauergruppe selbst im Käfig, damit das Gefühl des Eingesperrtseins noch eindringlicher erfahrbar wird. Nun öffnet sich ein weites Assoziations-Spektrum, das von den Themen Schuld und Unschuld zur biblischen Ursünde Adams und Evas führt. Beide laben sich im Paradies am Apfel vom Baum der Erkenntnis und setzen sich damit über ein höheres, göttliches Gesetz hinweg. Die Gefangenen des ersten Teils stehen nun in Mönchskutten oben auf dem Käfig, singen chorisch, begleitet vom Schrummschrumm eines Basses. So wandelt sich die schwarze Messe zum Requiem über den Verlust der Freiheit. Der von Vladislav Troitskyi inszenierte Abend steckt voller Symbole, nimmt aber Bezug zur Geschichte der Ukraine: auf die jüngere und die allerjüngste. Insofern ist er hochpolitisch.

Überschattet wurde das Gastspiel zur Pause durch die Nachricht, dass eine Schauspielerin ins Krankenhaus gebracht werden musste. Trotzdem konnte der Rest der Truppe mit Verzögerung weiterspielen. Die Künstlerin sei auf dem Weg der Besserung, hieß es gestern.

Neben diesem Beitrag aus Kiew trumpfte das Gastland Ukraine noch mit Anton Romanovs Stückentwicklung "Russisch auf Ukrainisch" und dem fetzig-anarchischen Konzert der Dakh Daughters auf. Auch diese weiß geschminkte Girlgroup gehört zum Dakh Theater. Darüber hinaus nahmen zwei Dramatikerinnen und ein Dramatiker aus dem Gastland am Internationalen Autorenwettbewerb teil (siehe Bericht unten und Preisträger-Liste rechts).

Dass die politisch-moralischen Verhältnisse im Westen ebenfalls ziemlich düster und versumpft sein können, führte am letzten Festival-Wochenende das "Herzerlfresser"-Gastspiel aus dem Wiener Burgtheater vor Augen. Entstanden im Akademietheater (der zweiten Spielstätte der Burg), kreist die schwarzhumorige Produktion um den kommunalpolitischen Morast, in den eine Kleinstadt gerät. An deren sumpfigem Rand soll ein Shoppingcenter eröffnet werden. Das Glitzerding ist noch nicht eröffnet, aber schon dringt das Sumpfwasser vergangener Korruptionen in die schöne, neue Geschäftswelt, was den Bürgermeister des Städtchens arg in Bedrängnis bringt. Außerdem treibt noch ein Kannibale sein Unwesen. Die Frauenleichen des Herzerlfressers modern ebenfalls im Morast. Während der Eröffnung des Einkaufszentrums macht sich der Kerl an sein nächstes Opfer heran. . .

Ferdinand Schmalz’ Stück - gespielt wird die "wiener roh(fleisch)fassung" - erinnert in seinen besten Szenen an die bitterbösen Texte des (heute viel zu selten gespielten!) Sprachmagiers Werner Schwab. In Alexander Wiegolds Inszenierung glänzen fünf Darsteller, allen voran Johann Adam Oest als überforderter Bürgermeister, der sich obendrein noch in einen Transvestiten verknallt. Peter Knaak gibt dieser Rolle die komischsten Schattierungen. Eine abgründige Satire auf die versumpfte Kommunalpolitik, die zu Recht stark beklatscht wurde.