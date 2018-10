Von Gerhard Bühler

Die Konversion der ehemaligen amerikanischen Militärsiedlung Benjamin Franklin Village (BFV) ist mit Abstand die größte und schwierigste Aufgabe unter allen US-Kasernen in der Stadt. Um interessierte Bürger an der Entwicklung des riesigen Areals zu beteiligen und Anregungen und Ideen zu finden, startete 2014 unter dem Namen "Franklin Factory" ein außergewöhnliches Beteiligungsverfahren mit Besichtigungen, Vorträgen, Workshops - und Kultur. Ein bizarres Kunstprojekt bietet mit Rauminstallationen nun sogar Übernachtungen in der "Geisterstadt".

Denn ein merkwürdiges Gefühl beschleicht den Besucher schon beim Rundgang durch die einst von 8000 Menschen belebte Siedlung, entlang der aufgereihten Wohnblocks mit ihren Kinderspielplätzen, vorbei an einer großen Kirche, drei Kindergärten und dem Medical Center. Alles ist in so gutem Zustand, als könnte sich jederzeit eine Tür öffnen und jemand heraustreten. Nur das kniehoch gewachsene Gras zwischen den Häusern verrät etwas über die Zeitspanne seit dem Auszug der Amerikaner.

Das ansonsten verschlossene Gelände wurde eigens für die Besucher der "Franklin Factory" geöffnet, auf dem Programm stand die Besichtigung wegen eines besonderen Kunstprojekts. Auf Einladung des Festivals "Theater der Welt" in Verbindung mit dem Nationaltheater realisiert die Künstlergruppe "raumlaborberlin" derzeit in Mannheim ihr Kunstprojekt "Hotel shabbyshabby". Unter dem Motto "Hotelzimmer deiner Träume" geht es um die Schaffung von insgesamt 20 Rauminstallationen, die an den verschiedensten Orten in Mannheim platziert werden. Drei davon stehen bald auf dem Benjamin-Franklin-Gelände.

Wie bei einem richtigen Hotelzimmer können Abenteuerlustige darin eine Übernachtung reservieren. In der Einsamkeit der Sports Arena, dem Schnellrestaurant und einer Straßenkreuzung des verlassenen Franklin-Village ist etwas Grusel im Preis inklusive.

Eigentlicher Kern der von der städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP initiierten "Franklin Factory" ist eine Veranstaltungsreihe, die seit Jahresbeginn regelmäßig in der ehemaligen "Elementary School" der Militärsiedlung stattfindet. "Wir wollen hier gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern über die Entwicklung des Areals nachdenken und diskutieren. Und Menschen anziehen, die Lust haben, hier zu leben und zu arbeiten", nennt Konversionsbeauftragter Dr. Konrad Hummel die Ziele. "Wie kommt hier Leben hinein, wie bekommen wir die soziale Mischung hin", nennt er dabei wichtige Fragen.

Die Veranstaltungen mit einem ungewöhnlichen Mix aus Besichtigungen, Vorträgen, Workshops und Kultur werden gut angenommen. Im Schnitt seien 300 Besucher da, zum Teil Anwohner aus den Stadtteilen Käfertal und Vogelstang, zum Teil am Immobilienkauf Interessierte, erzählt Hummel.

Derzeit laufen die Kaufverhandlungen der Stadt mit der Bundesagentur für Immobilien (BImA). Ein Teil der Fläche ist als Baugrund für Einfamilienhäuser vorgesehen. Was aus den mehr als 2000 Wohneinheiten wird, wie viele der Wohnblocks zur Schaffung von Freiflächen abgerissen werden müssen, ist allerdings noch unklar.

Fi Info: Wer eine Nacht in einer Rauminstallation an einem besonderen Mannheimer Ort verbringen möchte, hat dazu vom 22. Mai bis 8. Juni Gelegenheit. Der Preis beträgt 25 Euro pro Nacht im Doppelzimmer. Alle Infos zu "Hotel shabbyshabby" sind unter www.theaterderwelt.de abrufbar.