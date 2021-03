Rohlinge der Berlinale-Bären in der Bildgießerei Hermann Noack. Die Internationalen Filmfestspiele werden wegen der Pandemie in diesem Jahr geteilt. Foto: Christoph Soeder/dpa

Von Dieter Oßwald

"Binge Watching" allein zu Haus, auch "Komaglotzen" genannt, statt Glamour, Stars und Publikum - so gespenstisch stellt sich die Festival-Lage ab heute dar, wenn fünf Tage lang die 71. Berlinale ihr Programm für Presse und Filmhändler hinter virtuellen Türen präsentiert. Homeoffice heißt es für die Branche, Kino auf dem PC, Interviews als Videokonferenz. Filmfans müssen diesmal draußen bleiben beim sonst weltweit größten Publikumsfestival mit über 300.000 verkauften Kinokarten.

Als Trostpflaster für die Zuschauer wird der Rote Teppich vom 9. bis 20. Juni ausgerollt, wenn der zweite Teil des Festivals für die Öffentlichkeit beginnt. Die Gewinner der Bären stehen dann freilich längst fest, die sechsköpfige Jury, diesmal allesamt ehemalige Gold-Preisträger, wird das Fell der Bären bereits Ende dieser Woche verteilen. Den Preisrichtern werden die Beiträge sogar exklusiv in einem Lichtspieltheater vorgeführt. Die Branche muss sich mit dem heimischen Monitor begnügen.

Das Programm ist um die Hälfte abgespeckt. 160 Titel in allen Sektionen meldet die Festivalstatistik. Im Wettbewerb treten nur noch 15 Werke an, während die USA oder Großbritannien durch Abwesenheit glänzen, treten aus heimischer Produktion gleich vier Beiträge an. Für die Frauenquote sorgen Maria Schrader und Maria Speth. Erstere präsentiert mit "Ich bin dein Mensch" eine romantische Komödie mit Robotern. Ihre Kollegin dokumentiert mit "Herr Bachmann und seine Klasse" einen engagierten Pädagogen, der unermüdlich für seine Ideale kämpft.

Im deutschen Herrendoppel treten Dominik Graf und Daniel Brühl an. Der zehnfache Grimme-Preisträger wagt sich an Erich Kästner und verfilmt dessen "Fabian oder Der Gang vor die Hunde". Fast drei Stunden lässt er sich Zeit, um Tom Schilling als frustrierten Idealisten im Berlin der 30er Jahre scheitern zu lassen. Im Berlin von heute spielt "Nebenan", das Regiedebüt von Schauspieler Brühl, der zugleich die Hauptrolle übernimmt. Als großer Filmstar trifft er in einer kleinen Eckkneipe im Prenzlauer Berg auf einen notorischen Miesepeter, der sich Verlierer der Wiedervereinigung und Gentrifizierungsopfer gefällt. Ausgedacht hat sich die Tragikomödie der Erfolgsautor Daniel Kehlmann.

Für reichlich Unmut im Vorfeld unter den Journalisten sorgte der Umstand, dass weder "Fabian" noch "Nebenan" gezeigt werden - weshalb sie mit solchen Extra-Würsten überhaupt im Wettbewerb starten dürfen, bleibt das Geheimnis des neuen künstlerische Leiters Carlo Chatrian. Er muss seine zweite Bären-Bewährungsprobe unter ausgesprochen schwierige Bedingungen abliefern.

Beim Blick ins Programm lässt sich viel Vielversprechendes freilich kaum entdecken: Immer noch arabischer Frühling, nach wie vor Dreiecksgeschichten als Kammerspiel oder Vergangenheitsbewältigung durch das Auffinden von verschollenen Briefen. Dazu noch eine Doku über Pavarotti und eine weitere über Tina Turner. Insgesamt liest sich das Programm wie cineastisches Knäckebrot. Das gilt insbesondere für die Talentschmiede "Perspektive deutsches Kino", das ganz unter dem Motto "Bonjour Tristesse" zu stehen scheint und wenig Entdeckerfreude versprüht. Leuchttürme und Oscar-Kandidaten sucht man in diesem Berlinale-Jahrgang vergeblich. Die Berlinale als "Binge Watching"-Ereignis kann kaum gut gehen.