Almas Großvater ist gestorben. Deswegen fährt die junge Frau nochmal zu seiner Hütte, die im Land Kanada auf einer Insel steht und von Wald umgeben ist. Plötzlich kommt eine weiße Wölfin in die Hütte und bringt ihr Junges mit. Alma nimmt sie auf und kümmert sich. Eines Tages stürzt auch ein kleines Flugzeug ab in der Nähe. Überlebt hat nur ein kleines Löwenbaby, das eigentlich in einen Zirkus gebracht werden sollte. Auch der kleine Löwe kommt bei Alma unter. Die beiden Tierkinder werden zu besten Freunden! Zu dritt wohnen sie in der alten Hütte von Almas Großvater. Doch die Menschen aus dem Zirkus sind hinter dem Löwen her. Aber so schnell geben die drei nicht auf!

