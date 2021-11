Vor einiger Zeit war Vihaan an Asthma erkrankt. Bei dieser Krankheit reagiert der Körper oft stark auf bestimmte Stoffe in der Luft. Den Betroffenen fällt dann zum Beispiel das Atmen schwer. Nav und Vihaan fingen daraufhin an, sich gegen Luftverschmutzung einzusetzen. Dabei ging es auch um Müll. Beides ist in Indien ein Problem.

Die Brüder wurden damit zum Vorbild: Andere Schulen fingen an, sich mit dem Thema stärker zu beschäftigen. Außerdem hielten Nav und Vihaan Vorträge vor Tausenden Menschen. Überreicht bekamen sie den Preis von einem Mann namens Kailash Satyarthi. Auch er hatte vor einiger Zeit eine wichtige Auszeichnung bekommen, den Friedensnobelpreis. Zu den Brüdern sagte er: "Ihre Anstrengungen werden viele andere inspirieren, mutig zu handeln."