Wann gibt es wieder normalen Unterricht in der Schule? Das fragen sich nicht nur viele Schüler, sondern auch die Eltern. In manchen Bundesländern soll es bereits nächste Woche so weit sein, etwa in Nordrhein-Westfalen. Das gilt zumindest für Orte, an denen sich vergleichsweise wenige Menschen mit dem Coronavirus anstecken.