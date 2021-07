Im Bärenpark leben Tiere, die vorher häufig unter schlechten Bedingungen gehalten wurden, etwa in Zirkussen, Zoos oder Tierparks. Noch heute verhalten die Bären sich manchmal seltsam, so wie Katja: Die Bärin steht auf einem Bein und schüttelt den Kopf. "Warum macht sie das?" fragt ein Kind. Die Antwort lautet: Sie verarbeitet Stress. Denn in einem Zirkus und mehreren Tierparks hatte sie zu wenig Platz.

Ein normaler Zoo ist der Bärenpark nicht. Die Leiterin erklärt: "Gäste sollen bei uns erleben können, wie misshandelte, verhaltensgestörte Tiere ein Stück Natürlichkeit zurückgewinnen." Der Gründer der Tierschutz-Organisation hofft aber, dass in Zukunft keine Bären mehr schlecht gehalten werden. Dann würde der Park nicht mehr gebraucht.