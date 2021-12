Um ein Foto ungewöhnlicher zu machen, nutzen Fotografinnen und Fotografen manchmal einen Trick: Sie lassen länger Licht in die Kamera hinein. Statt nur einen Teil von einer Sekunde sind es dann zum Beispiel mehrere Sekunden oder gar Minuten. So etwas bietet sich vor allem an, wenn es dunkel ist.

Die Fotos sind dann häufig heller als in echt. Aber vor allem verbinden sich einzelne sich bewegende Licht-Punkte zu leuchtenden Linien. Die Bewegung wird also im Bild eingefangen.

Das kann man auf dem Foto vom Start einer Rakete im Land Japan gut sehen. Sechs Minuten dauerte die Belichtung. Das Bild zeigt den Weg der Rakete als einen Schweif aus Licht.