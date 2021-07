Wusstest du, dass etwa ein Drittel der im Meer lebenden Tiere in Korallenriffen zu Hause ist? Gleichzeitig besteht aber nur ein winziger Teil des Ozeanbodens aus solchen Riffen. In diesem Lebensraum tummelt sich also viel Leben, erzählt Katrin Böhning-Gaese. Sie arbeitet im Senckenberg Museum in der Stadt Frankfurt.