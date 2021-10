Wusstest du, dass man eine Fackel ganz ohne Streichhölzer oder Feuerzeug entzünden kann? Das geht zum Beispiel mit einem Spiegel und Sonnenstrahlen. Die Sonnenstrahlen werden in einer Spiegel-Schale eingefangen und von dem Spiegel so reflektiert, dass sie an einem Punkt aufeinandertreffen. Hält man eine Fackel an diesen heißen Punkt, entzündet sie sich.